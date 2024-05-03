Фантастический салат из обычной свеклы: будете есть его килограммами
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Вы приготовите его на раз-два
Во время Великого поста хочется полакомиться сытными, витаминными и вкусными блюдами. Именно такой салат можно приготовить из обычной свеклы.
Продуктов для такого салата по рецепту "Добрих новин" понадобится минимум, а вкус получится потрясающим. Вы подадите на стол сытное, полезное блюдо, которое не оставит равнодушным никого.
Как приготовить постный свекольный салат
Ингредиенты:
- 2 средние свеклы;
- 1 большая морковь;
- 1 небольшой красный лук;
- 1 большое яблоко;
- 1/4 чашки оливкового масла;
- 2 ложки бальзамического уксуса;
- 1 чайная ложка меда или сахара;
- соль и перец по вкусу;
- орехи и зелень для подачи.
Способ приготовления:
- Отвариваем до готовности свеклу и морковь. Даем овощам остыть и чистим. Свеклу нарезаем мелкими кубиками, морковь — такими же кубиками либо натираем на терку.
- Лук чистим и нарезаем кольцами. Яблоко натираем на терке.
- Все подготовленные ингредиенты смешиваем в большом салатнике.
- Для приготовления заправки в отдельной миске смешиваем оливковое масло, бальзамический уксус, мед или сахар, соль и перец. Все тщательно перемешиваем.
- Подготовленный салат поливаем заправкой и хорошо перемешиваем.
Готовый салат украшаем жареными орехами и свежей зеленью. Подаем с любимым гарниром.