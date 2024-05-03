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Фантастический салат из обычной свеклы: будете есть его килограммами

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вкусный свекольный салат
Вкусный свекольный салат. Фото napensii.ua

Вы приготовите его на раз-два

Во время Великого поста хочется полакомиться сытными, витаминными и вкусными блюдами. Именно такой салат можно приготовить из обычной свеклы.

Продуктов для такого салата по рецепту "Добрих новин" понадобится минимум, а вкус получится потрясающим. Вы подадите на стол сытное, полезное блюдо, которое не оставит равнодушным никого.

Как приготовить постный свекольный салат

Ингредиенты:

  • 2 средние свеклы;
  • 1 большая морковь;
  • 1 небольшой красный лук;
  • 1 большое яблоко;
  • 1/4 чашки оливкового масла;
  • 2 ложки бальзамического уксуса;
  • 1 чайная ложка меда или сахара;
  • соль и перец по вкусу;
  • орехи и зелень для подачи.

Способ приготовления:

  1. Отвариваем до готовности свеклу и морковь. Даем овощам остыть и чистим. Свеклу нарезаем мелкими кубиками, морковь — такими же кубиками либо натираем на терку.
  2. Лук чистим и нарезаем кольцами. Яблоко натираем на терке.
  3. Все подготовленные ингредиенты смешиваем в большом салатнике.
  4. Для приготовления заправки в отдельной миске смешиваем оливковое масло, бальзамический уксус, мед или сахар, соль и перец. Все тщательно перемешиваем.
  5. Подготовленный салат поливаем заправкой и хорошо перемешиваем.

Готовый салат украшаем жареными орехами и свежей зеленью. Подаем с любимым гарниром.

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#Рецепт #Салат #Великий пост #Готовим дома