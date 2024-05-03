Фантастический салат из обычной свеклы: будете есть его килограммами

Вы приготовите его на раз-два

Во время Великого поста хочется полакомиться сытными, витаминными и вкусными блюдами. Именно такой салат можно приготовить из обычной свеклы.

Продуктов для такого салата по рецепту "Добрих новин" понадобится минимум, а вкус получится потрясающим. Вы подадите на стол сытное, полезное блюдо, которое не оставит равнодушным никого.

Как приготовить постный свекольный салат

Ингредиенты:

2 средние свеклы;

1 большая морковь;

1 небольшой красный лук;

1 большое яблоко;

1/4 чашки оливкового масла;

2 ложки бальзамического уксуса;

1 чайная ложка меда или сахара;

соль и перец по вкусу;

орехи и зелень для подачи.

Способ приготовления:

Отвариваем до готовности свеклу и морковь. Даем овощам остыть и чистим. Свеклу нарезаем мелкими кубиками, морковь — такими же кубиками либо натираем на терку. Лук чистим и нарезаем кольцами. Яблоко натираем на терке. Все подготовленные ингредиенты смешиваем в большом салатнике. Для приготовления заправки в отдельной миске смешиваем оливковое масло, бальзамический уксус, мед или сахар, соль и перец. Все тщательно перемешиваем. Подготовленный салат поливаем заправкой и хорошо перемешиваем.

Готовый салат украшаем жареными орехами и свежей зеленью. Подаем с любимым гарниром.