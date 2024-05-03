З’їдять до останньої крихти та запитають рецепт: готуємо великодній "Медовий" кекс (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
У сто разів простіше, ніж звична паска
Що робити, якщо не хочеться годинами возитися на кухні, щоб приготувати пишну паску? Один з варіантів – приготувати бездріжджовий великодній кекс.
Рецепт незвичайної святкової випічки "Телеграф" виявив у газеті кулінарних рецептів "Кухня". Великодній кекс простий у приготуванні — вам не доведеться довго чекати, поки підніметься тісто і вимішувати, доки не втомляться ваші руки. Декілька простих інгредієнтів, мед — і ось ваші близькі вже насолоджуються приголомшливою випічкою. Такий кекс — гідна конкуренція звичній випічці.
Як приготувати пасхальний кекс "Медовий"
Інгредієнти:
- мед — 4 ст. л.;
- курячі яйця — 2 шт.;
- цукор — 1 ст. л.;
- борошно — 2 склянки;
- вершкове масло — 1 ст. л.;
- сода — на кінчику ножа.
Спосіб приготування:
- Мед змішуємо з цукром та вершковим маслом. В отриману масу додаємо курячі яйця і ретельно збиваємо.
- У яєчну суміш всипаємо борошно, погашене оцтом соду і швидко замішуємо однорідне тісто.
- Форми змащуємо жиром і наполовину заповнюємо їх тістом.
- Відправляємо все в розігріту до 200 градусів духовку на 30-40 хвилин.
Даємо готовому кексу охолонути та дістаємо з форми. Посипаємо його цукровою пудрою або прикрашаємо домашньою глазур’ю.