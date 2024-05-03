Съедят до последней крошки и спросят рецепт: готовим пасхальный "Медовый" кекс (фото)
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В сто раз проще, чем привычная паска
Что делать, если не хочется часами возиться на кухне, чтобы приготовить пышную паску? Один из вариантов — приготовить бездрожжевой пасхальный кекс.
Рецепт необычной праздничной выпечки "Телеграф" обнаружил в газете кулинарных рецептов "Кухня". Пасхальный кекс прост в приготовлении — вам не придется долго ждать, пока поднимется тесто и вымешивать, пока не устанут ваши руки. Несколько простых ингредиентов, мед — и вот ваши близкие уже наслаждаются потрясающей выпечкой. Такой кекс — достойная конкуренция привычной выпечке.
Как приготовить пасхальный кекс "Медовый"
Ингредиенты:
- мед — 4 ст. л.;
- куриные яйца — 2 шт.;
- сахар — 1 ст. л.;
- мука — 2 стакана;
- сливочное масло — 1 ст. л.;
- сода — на кончике ножа.
Способ приготовления:
- Мед смешиваем с сахаром и сливочным маслом. В полученную массу добавляем куриные яйца и тщательно взбиваем.
- В яичную смесь всыпаем муку, погашенную уксусом соду и быстро замешиваем однородное тесто.
- Формочки смазываем жиром и наполовину заполняем их тестом.
- Отправляем все в разогретую до 200 градусов духовку на 30-40 минут.
Даем готовому кексу остыть и достаем из формочки. Посыпаем его сахарной пудрой или украшаем домашней глазурью.