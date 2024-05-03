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Съедят до последней крошки и спросят рецепт: готовим пасхальный "Медовый" кекс (фото)

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вкусный пасхальный кекс “Медовый”
Вкусный пасхальный кекс “Медовый”. Фото postfactum.info

В сто раз проще, чем привычная паска

Что делать, если не хочется часами возиться на кухне, чтобы приготовить пышную паску? Один из вариантов — приготовить бездрожжевой пасхальный кекс.

Рецепт необычной праздничной выпечки "Телеграф" обнаружил в газете кулинарных рецептов "Кухня". Пасхальный кекс прост в приготовлении — вам не придется долго ждать, пока поднимется тесто и вымешивать, пока не устанут ваши руки. Несколько простых ингредиентов, мед — и вот ваши близкие уже наслаждаются потрясающей выпечкой. Такой кекс — достойная конкуренция привычной выпечке.

Как приготовить пасхальный кекс "Медовый"

Ингредиенты:

  • мед — 4 ст. л.;
  • куриные яйца — 2 шт.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • мука — 2 стакана;
  • сливочное масло — 1 ст. л.;
  • сода — на кончике ножа.

Способ приготовления:

  1. Мед смешиваем с сахаром и сливочным маслом. В полученную массу добавляем куриные яйца и тщательно взбиваем.
  2. В яичную смесь всыпаем муку, погашенную уксусом соду и быстро замешиваем однородное тесто.
  3. Формочки смазываем жиром и наполовину заполняем их тестом.
  4. Отправляем все в разогретую до 200 градусов духовку на 30-40 минут.
Пасхальный кекс "Медовый"
Фото: Телеграф

Даем готовому кексу остыть и достаем из формочки. Посыпаем его сахарной пудрой или украшаем домашней глазурью.

Теги:
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