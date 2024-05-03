Съедят до последней крошки и спросят рецепт: готовим пасхальный "Медовый" кекс (фото)

В сто раз проще, чем привычная паска

Что делать, если не хочется часами возиться на кухне, чтобы приготовить пышную паску? Один из вариантов — приготовить бездрожжевой пасхальный кекс.

Рецепт необычной праздничной выпечки "Телеграф" обнаружил в газете кулинарных рецептов "Кухня". Пасхальный кекс прост в приготовлении — вам не придется долго ждать, пока поднимется тесто и вымешивать, пока не устанут ваши руки. Несколько простых ингредиентов, мед — и вот ваши близкие уже наслаждаются потрясающей выпечкой. Такой кекс — достойная конкуренция привычной выпечке.

Как приготовить пасхальный кекс "Медовый"

Ингредиенты:

мед — 4 ст. л.;

куриные яйца — 2 шт.;

сахар — 1 ст. л.;

мука — 2 стакана;

сливочное масло — 1 ст. л.;

сода — на кончике ножа.

Способ приготовления:

Мед смешиваем с сахаром и сливочным маслом. В полученную массу добавляем куриные яйца и тщательно взбиваем. В яичную смесь всыпаем муку, погашенную уксусом соду и быстро замешиваем однородное тесто. Формочки смазываем жиром и наполовину заполняем их тестом. Отправляем все в разогретую до 200 градусов духовку на 30-40 минут.

Фото: Телеграф

Даем готовому кексу остыть и достаем из формочки. Посыпаем его сахарной пудрой или украшаем домашней глазурью.