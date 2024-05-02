Якщо набридли паски: розкішна польська бабка, яку з’їдять до останнього шматочка
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Бабка за цим рецептом виходить надзвичайно ніжною
Ми розповідали, як спекти традиційну українську паску. Польські великодні рецепти дещо відрізняються — у них трохи інше тісто, хоча й однакова дріжджова основа
На порталі picantecooking поділились рецептом польської "Бабки люксусової" (Babka luksusowa). Тісто виходить дуже м’яке та пишне. Дуже важливо добре його вимісити і не спокушатись додавати більше борошна, ніж вказано в рецепті.
Інгредієнти:
- 60 г свіжих дріжджів
- 150 г цукру
- 250 мл молока, кімнатної температури
Для тіста:
- 500 г борошна
- 8 жовтків
- 150 г вершкового масла
- 80 г цукатів
- 100 мл рому чи коньяку
- 1 ч. л. солі
- вершкове масло для змащування форм
- борошно для обкачування цукатів та посипання форм
- мигдаль (за бажанням)
Спосіб приготування:
- Дріжджі розкришіть в миску, додайте цукор та тепле молоко. Перемішайте до розчинення цукру та залиште в теплому місці на 15-20 хвилин, щоб дріжджі активувалися.
- Цукати замочіть в ромі чи коньяку на 1-2 години. Жовтки збийте з цукром до пишної маси.
- Додайте просіяне борошно, сіль, опару, розтоплене та трохи охолоджене вершкове масло. Замісіть липке, але однорідне тісто. Місіть тісто 4-5 хвилин на середніх обертах планетарним міксером або 8-10 хвилин в глибокій мисці руками.
- Змастіть миску олією, викладіть тісто, накрийте плівкою або рушником та залиште в теплому місці на 1,5-2 години, щоб тісто підійшло вдвічі. Цукати відцідіть, обкачайте в невеликій кількості борошна та додайте до тіста. Вимісіть тісто ще раз.
- Форми для пасок змастіть вершковим маслом та посипте борошном. За бажанням, на дно форми для бабки викладіть мигдаль.
- Розподіліть тісто по формах, заповнюючи їх не більше ніж на 1/3. Залиште форми з тістом в теплому місці на 1 годину, щоб тісто підійшло та заповнило майже всю форму.
- Розігрійте духовку до 180°C. Випікайте паски протягом 40-50 хвилин, або до золотистої скоринки.
- Перевірте готовність дерев'яною шпажкою — вона повинна виходити сухою з центру паски. Готові паски дістаньте з духовки, залиште на 5 хвилин у формах, а потім обережно переверніть на решітку для вистигання.
Коли вони охолонуть, можна прикрасити паски до власного смаку. Приміром, ми ділились рецептом красивого їстівного моху.