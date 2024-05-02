Якщо набридли паски: розкішна польська бабка, яку з’їдять до останнього шматочка

Бабка за цим рецептом виходить надзвичайно ніжною

Ми розповідали, як спекти традиційну українську паску. Польські великодні рецепти дещо відрізняються — у них трохи інше тісто, хоча й однакова дріжджова основа

На порталі picantecooking поділились рецептом польської "Бабки люксусової" (Babka luksusowa). Тісто виходить дуже м’яке та пишне. Дуже важливо добре його вимісити і не спокушатись додавати більше борошна, ніж вказано в рецепті.

Інгредієнти:

60 г свіжих дріжджів

150 г цукру

250 мл молока, кімнатної температури

Для тіста:

500 г борошна

8 жовтків

150 г вершкового масла

80 г цукатів

100 мл рому чи коньяку

1 ч. л. солі

вершкове масло для змащування форм

борошно для обкачування цукатів та посипання форм

мигдаль (за бажанням)

Спосіб приготування:

Дріжджі розкришіть в миску, додайте цукор та тепле молоко. Перемішайте до розчинення цукру та залиште в теплому місці на 15-20 хвилин, щоб дріжджі активувалися. Цукати замочіть в ромі чи коньяку на 1-2 години. Жовтки збийте з цукром до пишної маси. Додайте просіяне борошно, сіль, опару, розтоплене та трохи охолоджене вершкове масло. Замісіть липке, але однорідне тісто. Місіть тісто 4-5 хвилин на середніх обертах планетарним міксером або 8-10 хвилин в глибокій мисці руками. Змастіть миску олією, викладіть тісто, накрийте плівкою або рушником та залиште в теплому місці на 1,5-2 години, щоб тісто підійшло вдвічі. Цукати відцідіть, обкачайте в невеликій кількості борошна та додайте до тіста. Вимісіть тісто ще раз. Форми для пасок змастіть вершковим маслом та посипте борошном. За бажанням, на дно форми для бабки викладіть мигдаль. Розподіліть тісто по формах, заповнюючи їх не більше ніж на 1/3. Залиште форми з тістом в теплому місці на 1 годину, щоб тісто підійшло та заповнило майже всю форму. Розігрійте духовку до 180°C. Випікайте паски протягом 40-50 хвилин, або до золотистої скоринки. Перевірте готовність дерев'яною шпажкою — вона повинна виходити сухою з центру паски. Готові паски дістаньте з духовки, залиште на 5 хвилин у формах, а потім обережно переверніть на решітку для вистигання.

Коли вони охолонуть, можна прикрасити паски до власного смаку. Приміром, ми ділились рецептом красивого їстівного моху.