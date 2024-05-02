Если надоели паски: роскошная польская бабка, которую съедят до последнего кусочка
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Бабка по этому рецепту получается чрезвычайно нежной
Мы рассказывали, как испечь традиционную украинскую паску. Польские пасхальные рецепты несколько отличаются – у них немного другое тесто, хотя и одинаковая дрожжевая основа.
На портале picantecooking поделились рецептом польской "Бабки люксусовой" (Babka luksusowa). Тесто получается очень мягкое и пышное. Очень важно хорошо его вымесить и не обольщаться добавлять больше муки, чем указано в рецепте.
Ингредиенты:
- 60 г свежих дрожжей
- 150 г сахара
- 250 мл молока, комнатной температуры
Для теста:
- 500 г муки
- 8 желтков
- 150 г сливочного масла
- 80 г цукатов
- 100 мл рома или коньяка
- 1 ч. л. соли
- сливочное масло для смазывания форм
- мука для обкачки цукатов и посыпания форм
- миндаль (по желанию)
Способ приготовления:
- Дрожжи раскрошите в миску, добавьте сахар и теплое молоко. Перемешайте до растворения сахара и оставьте в теплом месте на 15-20 минут, чтобы активировались дрожжи.
- Цукаты замочите в роме или коньяке на 1-2 часа. Желтки взбейте с сахаром до пышной массы.
- Добавьте просеянную муку, соль, опару, растопленное и немного охлажденное сливочное масло. Замесите липкое, но однородное тесто. Месите тесто 4-5 минут на средних оборотах планетарным миксером или 8-10 минут в глубокой миске руками.
- Смажьте миску растительным маслом, выложите тесто, накройте пленкой или полотенцем и оставьте в теплом месте на 1,5-2 часа, чтобы тесто подошло вдвое. Цукаты отцедите, обваливайте в небольшом количестве муки и добавьте к тесту. Вымесите тесто еще раз.
- Формы для пасок смажьте сливочным маслом и посыпьте мукой. По желанию, на дно формы для бабки выложите миндаль.
- Распределите тесто по формам, заполняя их не более 1/3. Оставьте форму с тестом в теплом месте на 1 час, чтобы тесто подошло и заполнило почти всю форму.
- Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Выпекайте паски в течение 40-50 минут или до золотистой корочки.
- Проверьте готовность деревянной шпажкой – она должна выходить сухой из центра паски. Готовые паски достаньте из духовки, оставьте на 5 минут в формах, затем осторожно переверните на решетку для остывания.
Когда они остынут, можно украсить паски по собственному вкусу. К примеру, мы делились рецептом красивого съедобного мха.