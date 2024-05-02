Если надоели паски: роскошная польская бабка, которую съедят до последнего кусочка

Бабка по этому рецепту получается чрезвычайно нежной

Мы рассказывали, как испечь традиционную украинскую паску. Польские пасхальные рецепты несколько отличаются – у них немного другое тесто, хотя и одинаковая дрожжевая основа.

На портале picantecooking поделились рецептом польской "Бабки люксусовой" (Babka luksusowa). Тесто получается очень мягкое и пышное. Очень важно хорошо его вымесить и не обольщаться добавлять больше муки, чем указано в рецепте.

Ингредиенты:

60 г свежих дрожжей

150 г сахара

250 мл молока, комнатной температуры

Для теста:

500 г муки

8 желтков

150 г сливочного масла

80 г цукатов

100 мл рома или коньяка

1 ч. л. соли

сливочное масло для смазывания форм

мука для обкачки цукатов и посыпания форм

миндаль (по желанию)

Способ приготовления:

Дрожжи раскрошите в миску, добавьте сахар и теплое молоко. Перемешайте до растворения сахара и оставьте в теплом месте на 15-20 минут, чтобы активировались дрожжи. Цукаты замочите в роме или коньяке на 1-2 часа. Желтки взбейте с сахаром до пышной массы. Добавьте просеянную муку, соль, опару, растопленное и немного охлажденное сливочное масло. Замесите липкое, но однородное тесто. Месите тесто 4-5 минут на средних оборотах планетарным миксером или 8-10 минут в глубокой миске руками. Смажьте миску растительным маслом, выложите тесто, накройте пленкой или полотенцем и оставьте в теплом месте на 1,5-2 часа, чтобы тесто подошло вдвое. Цукаты отцедите, обваливайте в небольшом количестве муки и добавьте к тесту. Вымесите тесто еще раз. Формы для пасок смажьте сливочным маслом и посыпьте мукой. По желанию, на дно формы для бабки выложите миндаль. Распределите тесто по формам, заполняя их не более 1/3. Оставьте форму с тестом в теплом месте на 1 час, чтобы тесто подошло и заполнило почти всю форму. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Выпекайте паски в течение 40-50 минут или до золотистой корочки. Проверьте готовность деревянной шпажкой – она должна выходить сухой из центра паски. Готовые паски достаньте из духовки, оставьте на 5 минут в формах, затем осторожно переверните на решетку для остывания.

Когда они остынут, можно украсить паски по собственному вкусу. К примеру, мы делились рецептом красивого съедобного мха.