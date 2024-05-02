Великдень 2024: коли потрібно пекти паски, основні обряди та традиції

Під час приготування пасок не можна шуміти

Традиційною випічкою до світлого Великодня є паска. Всі кулінари придивляються до різних рецептів великодньої випічки.

Найголовніше питання — коли потрібно пекти паски. Справа в тому, що це особливий ритуал зі своїми звичаями та традиціями, які передаються з покоління до покоління. Про них і розповімо разом із "Етнографією".

Коли потрібно пекти паску: основні обряди та традиції

Паску потрібно пекти в Чистий четвер (2 травня) або ж у Страсну суботу (4 травня). Починали пекти напередодні – у Чистий четвер чи у Страсну суботу. У жодному разі не можна випікати хліб у Страсну п’ятницю – цього дня взагалі не можна займатися випічкою.

Коли починали пекти паски, стежили, щоб у будинку ніхто не стукав, не шумів і не сварився. Попередньо слід одягнути чисту сорочку і вимовити такі слова: "Боже, благослови цю святу пасху зробити й на той рік дочекатися".

Для паски обов’язково потрібне пшеничне борошно високого сорту, яйця, цукор (або мед), дріжджі, олія, молоко. При вимішуванні тіста не варто лінуватися — саме від цього залежить результат. Щоб випічка вийшла пухкою та довго не черствіла, потрібно додати запарене тісто. Тісто треба брати за раз цілим шматком — тоді в ній не буде тріщин та щілин.

Зараз є маса різних форм для пасок – металеві, керамічні або паперові). Змащувати їх варто нерозтопленим чистим свинячим без запаху смальцем або маслом.

Після відправлення тесту у форму краще дати йому трохи підійти. Що паска не сіла, її необхідно змащувати збитим яйцем.

Відправляти паску потрібно духовку, розігріту до середньої температури й пекти до готовності. Готовність перевіряється за допомогою соломинки: якщо тісто не пристає до неї — випічка готова.

А якщо не хочеться довго стояти біля плити — приготуйте сирну паску з печивом. Ви та ваші близькі отримають масу задоволення.