Не гірше магазинних тортів: для такого пирога не знадобляться ні яйця, ні масло, ні молоко
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Відмінно навіть до святкового столу
У Великий піст хочеться порадувати близьких смачною випічкою? Тоді вам знадобиться цей рецепт.
Вся річ у тому, що для пирога на воді не знадобляться продукти тваринного походження – яйця, вершкове масло чи молоко. Готується він просто, виходить легким, пишним і м’яким. Неповторного аромату йому додадуть ванілін та цедра лимона. Такий пиріг за рецептом Shuba актуальний і до сімейних посиденьок, і до свята.
Як приготувати пісний пиріг на воді
Інгредієнти на 6 порцій та на круглу форму діаметром 20 см:
- цукор — 150 г;
- вода — 300 мл;
- лимон, цедра — 25 г;
- олія соняшникова — 45 мл;
- борошно пшеничне — 330 г;
- розпушувач — 16 г;
- ванілін — 10 г;
- сіль — 1/8 ч. л.;
- цукрова пудра — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- У невеликій мисці змішуємо воду з цукром, цедрою лимона та соняшниковою олією.
- В окрему миску просіюємо борошно та розпушувач, всипаємо ванілін, трохи солі та цукрову суміш. Все ретельно перемішуємо до одержання кремоподібного тіста.
- Приготоване тісто виливаємо у круглу форму і відправляємо у розігріту до 175 градусів духовку на 45 хвилин.
Даємо пирогу охолонути, дістаємо із форми та посипаємо цукровою пудрою. Подаємо з улюбленим напоєм.