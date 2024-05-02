Рус

Не гірше магазинних тортів: для такого пирога не знадобляться ні яйця, ні масло, ні молоко

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ніжний пісний пиріг
Ніжний пісний пиріг. Фото lifestyle.today.ua

Відмінно навіть до святкового столу

У Великий піст хочеться порадувати близьких смачною випічкою? Тоді вам знадобиться цей рецепт.

Вся річ у тому, що для пирога на воді не знадобляться продукти тваринного походження – яйця, вершкове масло чи молоко. Готується він просто, виходить легким, пишним і м’яким. Неповторного аромату йому додадуть ванілін та цедра лимона. Такий пиріг за рецептом Shuba актуальний і до сімейних посиденьок, і до свята.

Як приготувати пісний пиріг на воді

Інгредієнти на 6 порцій та на круглу форму діаметром 20 см:

  • цукор — 150 г;
  • вода — 300 мл;
  • лимон, цедра — 25 г;
  • олія соняшникова — 45 мл;
  • борошно пшеничне — 330 г;
  • розпушувач — 16 г;
  • ванілін — 10 г;
  • сіль — 1/8 ч. л.;
  • цукрова пудра — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. У невеликій мисці змішуємо воду з цукром, цедрою лимона та соняшниковою олією.
  2. В окрему миску просіюємо борошно та розпушувач, всипаємо ванілін, трохи солі та цукрову суміш. Все ретельно перемішуємо до одержання кремоподібного тіста.
  3. Приготоване тісто виливаємо у круглу форму і відправляємо у розігріту до 175 градусів духовку на 45 хвилин.

Даємо пирогу охолонути, дістаємо із форми та посипаємо цукровою пудрою. Подаємо з улюбленим напоєм.

Теги:
#Рецепт #Пиріг #Великий піст #Готуємо вдома