Не гірше магазинних тортів: для такого пирога не знадобляться ні яйця, ні масло, ні молоко

Відмінно навіть до святкового столу

У Великий піст хочеться порадувати близьких смачною випічкою? Тоді вам знадобиться цей рецепт.

Вся річ у тому, що для пирога на воді не знадобляться продукти тваринного походження – яйця, вершкове масло чи молоко. Готується він просто, виходить легким, пишним і м’яким. Неповторного аромату йому додадуть ванілін та цедра лимона. Такий пиріг за рецептом Shuba актуальний і до сімейних посиденьок, і до свята.

Як приготувати пісний пиріг на воді

Інгредієнти на 6 порцій та на круглу форму діаметром 20 см:

цукор — 150 г;

вода — 300 мл;

лимон, цедра — 25 г;

олія соняшникова — 45 мл;

борошно пшеничне — 330 г;

розпушувач — 16 г;

ванілін — 10 г;

сіль — 1/8 ч. л.;

цукрова пудра — до свого смаку.

Спосіб приготування:

У невеликій мисці змішуємо воду з цукром, цедрою лимона та соняшниковою олією. В окрему миску просіюємо борошно та розпушувач, всипаємо ванілін, трохи солі та цукрову суміш. Все ретельно перемішуємо до одержання кремоподібного тіста. Приготоване тісто виливаємо у круглу форму і відправляємо у розігріту до 175 градусів духовку на 45 хвилин.

Даємо пирогу охолонути, дістаємо із форми та посипаємо цукровою пудрою. Подаємо з улюбленим напоєм.