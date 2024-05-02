Укр

Не хуже магазинных тортов: для такого пирога не понадобятся ни яйца, ни масло, ни молоко

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Нежный постный пирог
Нежный постный пирог. Фото lifestyle.today.ua

Отлично даже к праздничному столу

В Великий пост хочется порадовать близких вкусной выпечкой? Тогда вам точно пригодится этот рецепт.

Все дело в том, что для пирога на воде не понадобятся продукты животного происхождения — яйца, сливочное масло или молоко. Готовится он просто, п получается легким, пышным и мягким. Неповторимого аромата ему придадут ванилин и цедра лимона. Такой пирог по рецепту Shuba актуален и к семейным посиделкам, и к празднику.

Как приготовить постный пирог на воде

Ингредиенты на 6 порций и на круглую форму диаметром 20 см:

  • сахар — 150 г;
  • вода — 300 мл;
  • лимон, цедра — 25 г;
  • масло подсолнечное — 45 мл;
  • мука пшеничная — 330 г;
  • разрыхлитель — 16 г;
  • ванилин — 10 г;
  • соль — 1/8 ч. л.;
  • сахарная пудра — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. В небольшой миске смешиваем воду с сахаром, цедрой лимона и подсолнечным маслом.
  2. В отдельную миску просеиваем муку и разрыхлитель, всыпаем ванилин, немного соли и сахарную смесь. Все тщательно перемешиваем до получения кремообразного теста.
  3. Приготовленное тесто выливаем в круглую форму и отправляем в разогретую до 175 градусов духовку на 45 минут.

Даем пирогу остыть, достаем из формы и посыпаем сахарной пудрой. Подаем с любимым напитком.

Теги:
#Рецепт #Пирог #Великий пост #Готовим дома