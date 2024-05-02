Не хуже магазинных тортов: для такого пирога не понадобятся ни яйца, ни масло, ни молоко
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Отлично даже к праздничному столу
В Великий пост хочется порадовать близких вкусной выпечкой? Тогда вам точно пригодится этот рецепт.
Все дело в том, что для пирога на воде не понадобятся продукты животного происхождения — яйца, сливочное масло или молоко. Готовится он просто, п получается легким, пышным и мягким. Неповторимого аромата ему придадут ванилин и цедра лимона. Такой пирог по рецепту Shuba актуален и к семейным посиделкам, и к празднику.
Как приготовить постный пирог на воде
Ингредиенты на 6 порций и на круглую форму диаметром 20 см:
- сахар — 150 г;
- вода — 300 мл;
- лимон, цедра — 25 г;
- масло подсолнечное — 45 мл;
- мука пшеничная — 330 г;
- разрыхлитель — 16 г;
- ванилин — 10 г;
- соль — 1/8 ч. л.;
- сахарная пудра — по вкусу.
Способ приготовления:
- В небольшой миске смешиваем воду с сахаром, цедрой лимона и подсолнечным маслом.
- В отдельную миску просеиваем муку и разрыхлитель, всыпаем ванилин, немного соли и сахарную смесь. Все тщательно перемешиваем до получения кремообразного теста.
- Приготовленное тесто выливаем в круглую форму и отправляем в разогретую до 175 градусов духовку на 45 минут.
Даем пирогу остыть, достаем из формы и посыпаем сахарной пудрой. Подаем с любимым напитком.