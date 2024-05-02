Із родзинками та цукатами у сто разів смачніше: рецепт паски, для якої навіть дріжджі не знадобляться
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Впорається навіть кулінар-початківець
Звичайно, багато кулінарів намагаються приготувати до великодніх свят найсмачнішу паску. Однак що робити, якщо немає часу чи бажання готувати дріжджову паску? У цьому випадку виручить рецепт швидкої паски без дріжджів.
Розпушувач, молоко, вершкове масло, трохи родзинок і цукатів — і пасочка вийде в сто разів смачніша за класичну. Якщо ж немає цукатів чи родзинок – можна вибрати щось одне – смак від цього не постраждає. А лимонну цедру можна поміняти на 1 ч. л. ванільного екстракту. Єдине, що важливо – на час приготування молоко, яйця та вершкове масло мають стати кімнатною температурою. Рецептом ділиться Shuba.
Як приготувати пастку без дріжджів
Інгредієнти на дві паски діаметром 12 см і одну діаметром 9 см:
- борошно пшеничне — 440 г;
- молоко 2,5% — 180 г;
- цукор — 200 г;
- курячі яйця — 5 шт.;
- масло вершкове 73% — 230 г;
- розпушувач — 12 г;
- лимон, цедра — 1 ст. л.;
- родзинки — 60 г;
- цукати — 60 г.
Спосіб приготування:
- У глибоку миску розбиваємо яйця, додаємо цукор і збиваємо міксером на високій швидкості протягом 3 хвилин, поки маса не стане пишною та білою.
- У суміш додаємо молоко кімнатної температури та розм’якшене вершкове масло, перемішуємо сумішшю на низькій швидкості.
- В окремій мисці ложкою перемішуємо борошно та розпушувач. Помішуючи суміш невеликими порціями додаємо в яєчно-молочну масу і замішуємо тісто.
- У тісто натираємо цедру лимона, додаємо цукати та родзинки, добре перемішуємо.
- При необхідності форми для випікання змащуємо олією, заповнюємо до половини або трохи менше тістом. Відправляємо їх у розігріту до 180 градусів духовку на 35-40 хвилин.
Даємо готовим паскам трохи охолонути у формі для випікання протягом 10 хвилин. Прикрашаємо приготованою глазур’ю.