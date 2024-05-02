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С изюмом и цукатами в сто раз вкуснее: рецепт паски, для которой даже дрожжи не понадобятся

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Быстрая бездрожжевая паска
Быстрая бездрожжевая паска. Фото shuba.life

Справится даже начинающий кулинар

Конечно, многие кулинары стараются приготовить к пасхальным праздникам самую вкусную паску. Однако что делать, если нет времени или желания готовить дрожжевую паску? В этом случае выручит рецепт быстрой паски без дрожжей.

Разрыхлитель, молоко, сливочное масло, немного изюма и цукатов — и пасочка получится в сто раз вкуснее классической. Если же нет цукатов или изюма — можно выбрать что-то одно — вкус от этого не пострадает. А лимонную цедру можно заменить на 1 ч. л. ванильного экстракта. Единственное, что важно — на время приготовления молоко, яйца и сливочное масло должны стать комнатной температуры. Рецептом делится Shuba.

Как приготовить бездрожжевую паску

Ингредиенты на две паски диаметром 12 см и одну диаметром 9 см:

  • мука пшеничная — 440 г;
  • молоко 2,5% — 180 г;
  • сахар — 200 г;
  • куриные яйца — 5 шт.;
  • масло сливочное 73% — 230 г;
  • разрыхлитель — 12 г;
  • лимон, цедра — 1 ст. л.;
  • изюм — 60 г;
  • цукаты — 60 г.

Способ приготовления:

  1. В глубокую миску разбиваем яйца, добавляем сахар и взбиваем миксером на высокой скорости в течение 3 минут, пока масса не станет пышной и белой.
  2. В смесь добавляем молоко комнатной температуры и размягченное сливочное масло, перемешиваем смесью на низкой скорости.
  3. В отдельной миске ложкой перемешиваем муку и разрыхлитель. Помешивая, смесь небольшими порциями добавляем в яично-молочную массу и замешиваем тесто.
  4. В тесто натираем цедру лимона, добавляем цукаты и изюм, хорошо перемешиваем.
  5. При необходимости формы для выпечки смазываем растительным маслом, заполняем до половины или чуть меньше тестом. Отправляем их в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.

Даем готовым паскам немного остыть в форме для выпекания в течение 10 минут. Украшаем приготовленной глазурью.

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