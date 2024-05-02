Такой салат всегда будет на праздничном столе: понадобится всего четыре ингредиента (фото)
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Привычный салат заиграет новыми красками
Классическим крабовым салатом уже никого не удивишь. В его составе привычные ингредиенты — собственно, сами крабовые палочки, консервированная кукуруза, вареный рис, куриные яйца, огурцы и все это заправляется майонезом. Этот привычный салат мы готовим даже на многие праздники, в том числе и на Пасху.
"Телеграф" решил удивить читателей необычным крабовым салатом. Во-первых, в его составе не будет огурцов и консервированной кукурузы — эти ингредиенты мы заменим грибами. Во-вторых, выкладывать его нужно слоями. На этот салат точно гости обратят внимание даже во время пасхальных посиделок.
Как приготовить крабовый салат с грибами
Ингредиенты:
- рис — 3 ст. л.;
- крабовые палочки — 2 пачки;
- куриные яйца — 4 шт.;
- шампиньоны — 800 г;
- морковь — 1 шт.;
- майонез, зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
- Отвариваем до готовности рис. Чистим и натираем морковь.
- Куриные яйца отвариваем круто. Даем им остыть, чистим. Три яйца мелко нарезаем.
- Нарезаем грибы и обжариваем их до готовности на разогретой сковороде с растительным маслом вместе с подготовленной морковью.
- Формируем салат: выкладываем вареный рис, далее крабовые палочки. Смазываем их майонезом. После выкладываем яйца (их тоже смазываем майонезом). Последним слоем идут грибы и также майонез.
По желанию украшаем салат тертым яйцом и зеленью, ломтиками огурцов или помидоров. Подаем с любимым гарниром.