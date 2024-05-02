Такой салат всегда будет на праздничном столе: понадобится всего четыре ингредиента (фото)

Привычный салат заиграет новыми красками

Классическим крабовым салатом уже никого не удивишь. В его составе привычные ингредиенты — собственно, сами крабовые палочки, консервированная кукуруза, вареный рис, куриные яйца, огурцы и все это заправляется майонезом. Этот привычный салат мы готовим даже на многие праздники, в том числе и на Пасху.

"Телеграф" решил удивить читателей необычным крабовым салатом. Во-первых, в его составе не будет огурцов и консервированной кукурузы — эти ингредиенты мы заменим грибами. Во-вторых, выкладывать его нужно слоями. На этот салат точно гости обратят внимание даже во время пасхальных посиделок.

Как приготовить крабовый салат с грибами

Ингредиенты:

рис — 3 ст. л.;

крабовые палочки — 2 пачки;

куриные яйца — 4 шт.;

шампиньоны — 800 г;

морковь — 1 шт.;

майонез, зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

Отвариваем до готовности рис. Чистим и натираем морковь. Куриные яйца отвариваем круто. Даем им остыть, чистим. Три яйца мелко нарезаем. Нарезаем грибы и обжариваем их до готовности на разогретой сковороде с растительным маслом вместе с подготовленной морковью. Формируем салат: выкладываем вареный рис, далее крабовые палочки. Смазываем их майонезом. После выкладываем яйца (их тоже смазываем майонезом). Последним слоем идут грибы и также майонез.

Фото: Телеграф

По желанию украшаем салат тертым яйцом и зеленью, ломтиками огурцов или помидоров. Подаем с любимым гарниром.