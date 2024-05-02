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Жменя мармеладу — і паску будуть уплітати за обидві щоки: незвичайний рецепт

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Сирна паска з мармеладом
Сирна паска з мармеладом. Фото shuba.life

Справжній шедевр до свята

Пасхальні кошики з ароматною бужениною, різнобарвними крашанками та сирними пасочками – це один із символів світлого свята. Якщо хочеться знайти ідеальний рецепт десерту, то ви його знайшли.

Сирна паска за рецептом Shuba готується просто: у перетертий сир потрібно додати розм’якшене вершкове масло, підсолоджені вершки, жовтки та білки, додати мармелад і відправити у форму на ніч. Спробуйте і вам сподобається.

Як приготувати сирну паску з мармеладом

Інгредієнти на 4 порції:

  • сир кисломолочний — 800 г;
  • масло вершкове 73% — 80 г;
  • вершки 33% — 600 мл;
  • цукрова пудра — 150 г;
  • цукор ванільний — 10 г;
  • яйця курячі — 2 шт.;
  • мармелад — 200 г;
  • сіль — 1/8 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Вершки збиваємо із половиною цукрової пудри до утворення густої піни.
  2. Жовтки відокремлюємо від білків і збиваємо з цукровою пудрою, що залишилася, і ванільним цукром до пишності. Білки збиваємо із сіллю у м’яку піну.
  3. Перетираємо через сито сир і змішуємо з розм’якшеним маслом, вершками та жовтками. В отриману суміш додаємо білки та нарізаний невеликими кубиками мармелад.
  4. Застилаємо подвійним шаром марлі форму для паски, викладаємо сирну масу, загортаємо краї марлі та зверху ставимо гніт.
  5. Форму з паскою ставимо на ніч у холодильник, акуратно її перевертаємо, знімаємо марлю і прикрашаємо мармеладом.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом сирної паски з молочною глазур’ю. Вона сподобається всім без винятку.

Теги:
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