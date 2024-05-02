Жменя мармеладу — і паску будуть уплітати за обидві щоки: незвичайний рецепт
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Справжній шедевр до свята
Пасхальні кошики з ароматною бужениною, різнобарвними крашанками та сирними пасочками – це один із символів світлого свята. Якщо хочеться знайти ідеальний рецепт десерту, то ви його знайшли.
Сирна паска за рецептом Shuba готується просто: у перетертий сир потрібно додати розм’якшене вершкове масло, підсолоджені вершки, жовтки та білки, додати мармелад і відправити у форму на ніч. Спробуйте і вам сподобається.
Як приготувати сирну паску з мармеладом
Інгредієнти на 4 порції:
- сир кисломолочний — 800 г;
- масло вершкове 73% — 80 г;
- вершки 33% — 600 мл;
- цукрова пудра — 150 г;
- цукор ванільний — 10 г;
- яйця курячі — 2 шт.;
- мармелад — 200 г;
- сіль — 1/8 ч. л.
Спосіб приготування:
- Вершки збиваємо із половиною цукрової пудри до утворення густої піни.
- Жовтки відокремлюємо від білків і збиваємо з цукровою пудрою, що залишилася, і ванільним цукром до пишності. Білки збиваємо із сіллю у м’яку піну.
- Перетираємо через сито сир і змішуємо з розм’якшеним маслом, вершками та жовтками. В отриману суміш додаємо білки та нарізаний невеликими кубиками мармелад.
- Застилаємо подвійним шаром марлі форму для паски, викладаємо сирну масу, загортаємо краї марлі та зверху ставимо гніт.
- Форму з паскою ставимо на ніч у холодильник, акуратно її перевертаємо, знімаємо марлю і прикрашаємо мармеладом.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом сирної паски з молочною глазур’ю. Вона сподобається всім без винятку.