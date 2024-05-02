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Горсть мармелада - и паску будут уплетать за обе щеки: необычный рецепт

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Творожная паска с мармеладом
Творожная паска с мармеладом. Фото shuba.life

Настоящий шедевр к празднику

Пасхальные корзины с ароматной бужениной, разноцветными крашанками и творожными пасочками — это один из символов светлого праздника. Если хочется найти идеальный рецепт десерта, вы его нашли.

Творожная паска по рецепту Shuba готовится просто: в перетертый творог нужно добавить размягченное сливочное масло, подслащенные сливки, желтки и белки, добавить мармелад и отправить в форму на ночь. Попробуйте — и вам понравится.

Как приготовить творожную паску с мармеладом

Ингредиенты на 4 порции:

  • сыр кисломолочный — 800 г;
  • масло сливочное 73% — 80 г;
  • сливки 33% — 600 мл;
  • сахарная пудра — 150 г;
  • сахар ванильный — 10 г;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • мармелад — 200 г;
  • соль — 1/8 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Сливки взбиваем с половиной сахарной пудры до образования густой пены.
  2. Желтки отделяем от белков и взбиваем с оставшейся сахарной пудрой и ванильным сахаром до пышности. Белки взбиваем с солью в мягкую пену.
  3. Перетираем через сито творог и смешиваем с размягченным маслом, сливками и желтками. В полученную смесь добавляем белки и нарезанный небольшими кубиками мармелад.
  4. Застилаем двойным слоем марли форму для паски, выкладываем творожную массу, заворачиваем края марли и сверху ставим гнет.
  5. Форму с паской ставим на ночь в холодильник, после аккуратно ее переворачиваем, снимаем марлю и украшаем мармеладом.

Ранее "Телеграф" делился рецептом творожной паски с молочной глазурью. Она понравится всем без исключения.

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