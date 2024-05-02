Горсть мармелада - и паску будут уплетать за обе щеки: необычный рецепт
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Настоящий шедевр к празднику
Пасхальные корзины с ароматной бужениной, разноцветными крашанками и творожными пасочками — это один из символов светлого праздника. Если хочется найти идеальный рецепт десерта, вы его нашли.
Творожная паска по рецепту Shuba готовится просто: в перетертый творог нужно добавить размягченное сливочное масло, подслащенные сливки, желтки и белки, добавить мармелад и отправить в форму на ночь. Попробуйте — и вам понравится.
Как приготовить творожную паску с мармеладом
Ингредиенты на 4 порции:
- сыр кисломолочный — 800 г;
- масло сливочное 73% — 80 г;
- сливки 33% — 600 мл;
- сахарная пудра — 150 г;
- сахар ванильный — 10 г;
- яйца куриные — 2 шт.;
- мармелад — 200 г;
- соль — 1/8 ч. л.
Способ приготовления:
- Сливки взбиваем с половиной сахарной пудры до образования густой пены.
- Желтки отделяем от белков и взбиваем с оставшейся сахарной пудрой и ванильным сахаром до пышности. Белки взбиваем с солью в мягкую пену.
- Перетираем через сито творог и смешиваем с размягченным маслом, сливками и желтками. В полученную смесь добавляем белки и нарезанный небольшими кубиками мармелад.
- Застилаем двойным слоем марли форму для паски, выкладываем творожную массу, заворачиваем края марли и сверху ставим гнет.
- Форму с паской ставим на ночь в холодильник, после аккуратно ее переворачиваем, снимаем марлю и украшаем мармеладом.
Ранее "Телеграф" делился рецептом творожной паски с молочной глазурью. Она понравится всем без исключения.