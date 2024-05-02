Горсть мармелада - и паску будут уплетать за обе щеки: необычный рецепт

Настоящий шедевр к празднику

Пасхальные корзины с ароматной бужениной, разноцветными крашанками и творожными пасочками — это один из символов светлого праздника. Если хочется найти идеальный рецепт десерта, вы его нашли.

Творожная паска по рецепту Shuba готовится просто: в перетертый творог нужно добавить размягченное сливочное масло, подслащенные сливки, желтки и белки, добавить мармелад и отправить в форму на ночь. Попробуйте — и вам понравится.

Как приготовить творожную паску с мармеладом

Ингредиенты на 4 порции:

сыр кисломолочный — 800 г;

масло сливочное 73% — 80 г;

сливки 33% — 600 мл;

сахарная пудра — 150 г;

сахар ванильный — 10 г;

яйца куриные — 2 шт.;

мармелад — 200 г;

соль — 1/8 ч. л.

Способ приготовления:

Сливки взбиваем с половиной сахарной пудры до образования густой пены. Желтки отделяем от белков и взбиваем с оставшейся сахарной пудрой и ванильным сахаром до пышности. Белки взбиваем с солью в мягкую пену. Перетираем через сито творог и смешиваем с размягченным маслом, сливками и желтками. В полученную смесь добавляем белки и нарезанный небольшими кубиками мармелад. Застилаем двойным слоем марли форму для паски, выкладываем творожную массу, заворачиваем края марли и сверху ставим гнет. Форму с паской ставим на ночь в холодильник, после аккуратно ее переворачиваем, снимаем марлю и украшаем мармеладом.

Ранее "Телеграф" делился рецептом творожной паски с молочной глазурью. Она понравится всем без исключения.