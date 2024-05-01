Укр

Шуба, но не с селедкой: новая жизнь старого скучного блюда

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Шуба будет гораздо вкуснее
Шуба будет гораздо вкуснее. Фото lady.tochka.net

Чем заменить сельдь в блюде

Мы рассказывали, как приготовить интересную закуску – маринованную скумбрию. Теперь делимся рецептом салата Шуба, отличающегося от привычного.

Этот салат станет великолепной альтернативой классическому "Селедке под шубой", ведь он имеет свой неповторимый вкус. Секрет – в использовании несколько. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".

Ингредиенты:

  • 2 свеклы
  • 2 картофеля
  • 250 г филе несколько пряного посола
  • 1/4 репчатого лука
  • 1 ст. л. растительного масла
  • майонез для заправки

Способ приготовления:

  1. Отварите свеклу и картофель до готовности. Остудите и натрите на крупной терке.
  2. Филе несколько очистите от костей и кожи. Размельчите рыбу, добавьте нарезанный лук, немного масла и перемешайте.
  3. Выложите салат слоями: тертый картофель, рыба с луком, тертая свекла. Каждый слой смажьте майонезом. Чтобы салат лучше держал форму, поставьте его в холодильник на 30 минут до подачи.

Для более насыщенного вкуса рыбы можно добавить чуть-чуть рубленого зеленого укропа или лука-порея. Вместо нескольких можно использовать другие рыбные консервы, например, скумбрию или горбушу. Также мы делились рецептом вкусного салата.

Теги:
#Рецепт #Рыба #Салат #Шуба