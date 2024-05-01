Шуба, но не с селедкой: новая жизнь старого скучного блюда
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Чем заменить сельдь в блюде
Мы рассказывали, как приготовить интересную закуску – маринованную скумбрию. Теперь делимся рецептом салата Шуба, отличающегося от привычного.
Этот салат станет великолепной альтернативой классическому "Селедке под шубой", ведь он имеет свой неповторимый вкус. Секрет – в использовании несколько. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".
Ингредиенты:
- 2 свеклы
- 2 картофеля
- 250 г филе несколько пряного посола
- 1/4 репчатого лука
- 1 ст. л. растительного масла
- майонез для заправки
Способ приготовления:
- Отварите свеклу и картофель до готовности. Остудите и натрите на крупной терке.
- Филе несколько очистите от костей и кожи. Размельчите рыбу, добавьте нарезанный лук, немного масла и перемешайте.
- Выложите салат слоями: тертый картофель, рыба с луком, тертая свекла. Каждый слой смажьте майонезом. Чтобы салат лучше держал форму, поставьте его в холодильник на 30 минут до подачи.
Для более насыщенного вкуса рыбы можно добавить чуть-чуть рубленого зеленого укропа или лука-порея. Вместо нескольких можно использовать другие рыбные консервы, например, скумбрию или горбушу. Также мы делились рецептом вкусного салата.