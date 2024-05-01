Найпростіший м’ясний рулет на свято: бюджетна закуска з вафлі з жмені фаршу (відео)

Чудовий рецепт м’ясної закуски

Скоро Великдень, а це означає, що час збирати вдалі рецепти на святковий стіл. Окрім апетитної паски, кулінари зазвичай готують м’ясні закуски. Розповідаємо, як приготувати м’ясний рулет з мінімальними витратами часу та грошей.

Рецептом рулету на своїй інстаграм-сторінці поділилась фуд-блогерка Каріна Фісенкова. Це чудова закуска — апетитна, бюджетна і з найпростіших продуктів.

Інгредієнти:

500 г курячого фаршу

1 яйце

сіль, перець, спеції

зелень (петрушка, кріп)

солодкий перець

100 г сиру сулугуні (або іншого твердого сиру)

1 яйце для змащування

молоко

кунжут

Спосіб приготування:

Змішайте курячий фарш з яйцем, сіллю, перцем та спеціями. Добре перемішайте, щоб всі інгредієнти рівномірно розподілилися. На харчову плівку розкладіть вафлю. Рівномірно розподіліть фарш, формуючи прямокутний пласт товщиною близько 1 см. Посипте фарш зеленню, червоним перцем та тертим сиром сулугуні. За допомогою харчової плівки акуратно згорніть фарш у рулет. Змастіть рулет збитим яйцем з молоком (за бажанням можна посипати кунжутом). Випікайте в розігрітій до 180°C духовці протягом 20-25 хвилин. Готовий рулет залиште в духовці з відкритими дверцятами до повного охолодження.

Цей рецепт рулету з курячого фаршу стане справжньою паличкою-виручалочкою для зайнятих людей. Він готується легко та швидко, а результат – ситна та ароматна страва, яка сподобається всій родині. Також ми ділились рецептом апетитного салату.