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Черговий рецепт смачної скумбрії: приготуйте її під овочевим соусом

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Ароматна, смачна та ситна рибка
Ароматна, смачна та ситна рибка. Фото 1000.menu

Страву можна швидко приготувати навіть до святкового столу

Скумбрія є досить популярною рибою на українському ринку. Вона відносно недорога, смачна і просто готується. Скумбрію маринують, готують на мангалі або ж запікають.

Саме рецептом запеченої скумбрії ми сьогодні і хочемо поділися. Весь секрет в тому, що готується вона в овочевому соусі, інформують на Instagram-сторінці "ponomar_valeriy".

Як смачно запекти скумбрію

Інгредієнти:

  • скумбрія – 1 шт.;
  • помідори – 2-3 шт.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • часник – 3-4 зуб.;
  • чебрець – 1 гілочка;
  • чилі сушений – 1/2 ч. л.;
  • вершки 30% + 100 мл;
  • сіль та перець за смаком;
  • каперси – 3-4 шт.
  • анчоуси – 2 шт.;

Спосіб приготування:

  1. Овочі запекти у розігрітій до 200 градусів духовці близько 20 хвилин.
  2. Скумбрію помити, почистити, розділити на філе, зрізати реберні кістки і видалити пінцетом смужку з хребетних кісток.
  3. Посипати рибу сіллю, перцем і сушеним чилі.
  4. З боку шкіри змастити олією і випікати 20 хвилин при 180 С шкірою догори.
  5. Овочі подрібнити у блендері.
  6. Додати вершки, перемішати. За бажанням пропустити через сито для однорідності соусу.
  7. В готовий соус додати каперси з анчоусами.
  8. Готову страву присипати зеленню.

А якщо ви любите рибу, рекомендуємо приготувати її з шапочкою зі сметани та моркви за рецептом "Телеграфа". Для цієї справи підійде навіть найдешевша риба.

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#Овочі #Скумбрія #Готуємо вдома