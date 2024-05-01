Черговий рецепт смачної скумбрії: приготуйте її під овочевим соусом
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Страву можна швидко приготувати навіть до святкового столу
Скумбрія є досить популярною рибою на українському ринку. Вона відносно недорога, смачна і просто готується. Скумбрію маринують, готують на мангалі або ж запікають.
Саме рецептом запеченої скумбрії ми сьогодні і хочемо поділися. Весь секрет в тому, що готується вона в овочевому соусі, інформують на Instagram-сторінці "ponomar_valeriy".
Як смачно запекти скумбрію
Інгредієнти:
- скумбрія – 1 шт.;
- помідори – 2-3 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- часник – 3-4 зуб.;
- чебрець – 1 гілочка;
- чилі сушений – 1/2 ч. л.;
- вершки 30% + 100 мл;
- сіль та перець за смаком;
- каперси – 3-4 шт.
- анчоуси – 2 шт.;
Спосіб приготування:
- Овочі запекти у розігрітій до 200 градусів духовці близько 20 хвилин.
- Скумбрію помити, почистити, розділити на філе, зрізати реберні кістки і видалити пінцетом смужку з хребетних кісток.
- Посипати рибу сіллю, перцем і сушеним чилі.
- З боку шкіри змастити олією і випікати 20 хвилин при 180 С шкірою догори.
- Овочі подрібнити у блендері.
- Додати вершки, перемішати. За бажанням пропустити через сито для однорідності соусу.
- В готовий соус додати каперси з анчоусами.
- Готову страву присипати зеленню.
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