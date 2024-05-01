Черговий рецепт смачної скумбрії: приготуйте її під овочевим соусом

Страву можна швидко приготувати навіть до святкового столу

Скумбрія є досить популярною рибою на українському ринку. Вона відносно недорога, смачна і просто готується. Скумбрію маринують, готують на мангалі або ж запікають.

Саме рецептом запеченої скумбрії ми сьогодні і хочемо поділися. Весь секрет в тому, що готується вона в овочевому соусі, інформують на Instagram-сторінці "ponomar_valeriy".

Як смачно запекти скумбрію

Інгредієнти:

скумбрія – 1 шт.;

помідори – 2-3 шт.;

цибуля – 1 шт.;

часник – 3-4 зуб.;

чебрець – 1 гілочка;

чилі сушений – 1/2 ч. л.;

вершки 30% + 100 мл;

сіль та перець за смаком;

каперси – 3-4 шт.

анчоуси – 2 шт.;

Спосіб приготування:

Овочі запекти у розігрітій до 200 градусів духовці близько 20 хвилин. Скумбрію помити, почистити, розділити на філе, зрізати реберні кістки і видалити пінцетом смужку з хребетних кісток. Посипати рибу сіллю, перцем і сушеним чилі. З боку шкіри змастити олією і випікати 20 хвилин при 180 С шкірою догори. Овочі подрібнити у блендері. Додати вершки, перемішати. За бажанням пропустити через сито для однорідності соусу. В готовий соус додати каперси з анчоусами. Готову страву присипати зеленню.

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