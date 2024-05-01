Очередной рецепт вкусной скумбрии: приготовьте ее под овощным соусом
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Блюду можно быстро приготовить даже к праздничному столу
Скумбрия довольно популярной рыбой на украинском рынке. Она относительно недорога, вкусна и просто готовится. Скумбрию маринуют, готовят на мангале или запекают.
Именно рецептом запеченной скумбрии мы сегодня и хотим подевались. Весь секрет в том, что готовится она в овощном соусе, информируют на Instagram-странице "ponomar_valeriy".
Как вкусно запечь скумбрию
Ингредиенты:
- скумбрия – 1 шт.;
- помидоры – 2-3 шт.;
- лук – 1 шт.;
- чеснок – 3-4 зуб.;
- чабрец – 1 веточка;
- чили сушеный – 1/2 ч. л.;
- сливки 30% + 100 мл;
- соль и перец по вкусу;
- каперсы – 3-4 шт.
- анчоусы – 2 шт.;
Способ приготовления:
- Овощи запечь в разогретой до 200 градусов духовке около 20 минут.
- Скумбрию помыть, почистить, разделить на филе, срезать реберные кости и удалить пинцетом полоску из позвоночных костей.
- Посыпать рыбу солью, перцем и сушеным чили.
- Со стороны кожи смазать растительным маслом и выпекать 20 минут при 180 С кожей вверх.
- Овощи измельчить в блендере.
- Добавить сливки, перемешать. По желанию пропустить через сито для однородности соуса.
- В готовый соус добавить каперсы с анчоусами.
- Готовое блюдо присыпать зеленью.
А если вы любите рыбу, рекомендуем приготовить ее с шапочкой из сметаны и моркови по рецепту "Телеграфа". Для этого дела подойдет даже самая дешевая рыба.