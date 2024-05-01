Очередной рецепт вкусной скумбрии: приготовьте ее под овощным соусом

Блюду можно быстро приготовить даже к праздничному столу

Скумбрия довольно популярной рыбой на украинском рынке. Она относительно недорога, вкусна и просто готовится. Скумбрию маринуют, готовят на мангале или запекают.

Именно рецептом запеченной скумбрии мы сегодня и хотим подевались. Весь секрет в том, что готовится она в овощном соусе, информируют на Instagram-странице "ponomar_valeriy".

Как вкусно запечь скумбрию

Ингредиенты:

скумбрия – 1 шт.;

помидоры – 2-3 шт.;

лук – 1 шт.;

чеснок – 3-4 зуб.;

чабрец – 1 веточка;

чили сушеный – 1/2 ч. л.;

сливки 30% + 100 мл;

соль и перец по вкусу;

каперсы – 3-4 шт.

анчоусы – 2 шт.;

Способ приготовления:

Овощи запечь в разогретой до 200 градусов духовке около 20 минут. Скумбрию помыть, почистить, разделить на филе, срезать реберные кости и удалить пинцетом полоску из позвоночных костей. Посыпать рыбу солью, перцем и сушеным чили. Со стороны кожи смазать растительным маслом и выпекать 20 минут при 180 С кожей вверх. Овощи измельчить в блендере. Добавить сливки, перемешать. По желанию пропустить через сито для однородности соуса. В готовый соус добавить каперсы с анчоусами. Готовое блюдо присыпать зеленью.

А если вы любите рыбу, рекомендуем приготовить ее с шапочкой из сметаны и моркови по рецепту "Телеграфа". Для этого дела подойдет даже самая дешевая рыба.