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Очередной рецепт вкусной скумбрии: приготовьте ее под овощным соусом

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Ароматная, вкусная и сытная рыбка
Ароматная, вкусная и сытная рыбка. Фото 1000.menu

Блюду можно быстро приготовить даже к праздничному столу

Скумбрия довольно популярной рыбой на украинском рынке. Она относительно недорога, вкусна и просто готовится. Скумбрию маринуют, готовят на мангале или запекают.

Именно рецептом запеченной скумбрии мы сегодня и хотим подевались. Весь секрет в том, что готовится она в овощном соусе, информируют на Instagram-странице "ponomar_valeriy".

Как вкусно запечь скумбрию

Ингредиенты:

  • скумбрия – 1 шт.;
  • помидоры – 2-3 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • чеснок – 3-4 зуб.;
  • чабрец – 1 веточка;
  • чили сушеный – 1/2 ч. л.;
  • сливки 30% + 100 мл;
  • соль и перец по вкусу;
  • каперсы – 3-4 шт.
  • анчоусы – 2 шт.;

Способ приготовления:

  1. Овощи запечь в разогретой до 200 градусов духовке около 20 минут.
  2. Скумбрию помыть, почистить, разделить на филе, срезать реберные кости и удалить пинцетом полоску из позвоночных костей.
  3. Посыпать рыбу солью, перцем и сушеным чили.
  4. Со стороны кожи смазать растительным маслом и выпекать 20 минут при 180 С кожей вверх.
  5. Овощи измельчить в блендере.
  6. Добавить сливки, перемешать. По желанию пропустить через сито для однородности соуса.
  7. В готовый соус добавить каперсы с анчоусами.
  8. Готовое блюдо присыпать зеленью.

А если вы любите рыбу, рекомендуем приготовить ее с шапочкой из сметаны и моркови по рецепту "Телеграфа". Для этого дела подойдет даже самая дешевая рыба.

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#Овощи #Скумбрия #Готовим дома