Рус

Запасіться яйцями для цієї закуски: скільки не подасте до великоднього столу - все з’їдять за хвилини

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Незвичайні рулетики з шинкою та яєчною пастою
Незвичайні рулетики з шинкою та яєчною пастою. Фото vazhnoznat.com

Ці рулетики не залишать нікого байдужим

Великодні страви — це не тільки пишна паска і різноманітні яйця. Однак не варто забувати та про інші страви.

Особливе місце на великодньому столі займають м’ясні страви. Тому сьогодні з "Важно знати" поділимося рецептом простий у приготуванні, але неймовірно смачною закускою з шинкою та яєчною пастою. Радимо приготувати вдвічі більше – вийде настільки апетитно, що рулетики зметуть за лічені хвилини.

Як приготувати рулети з шинкою та яєчною пастою

Інгредієнти:

  • 100 г твердого сиру;
  • 10 зварених круто курячих яєць;
  • 20 скибочок шинки;
  • 2 ст. л. майонезу;
  • 2 ст. л. сметани;
  • 1 ч. л. хрону;
  • пучок зеленої цибулі;
  • сіль та перець до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Курячі яйця варимо круто. Коли вони охолонуть, чистимо від шкаралупи та подрібнюємо.
  2. Твердий сир натираємо на середній тертці. Цибулю мою, сушимо і подрібнюємо.
  3. В окремому посудині змішуємо підготовлені яйця, цибулю та сир. В отриману масу додаємо майонез, сметану та хрін. Все ретельно перемішуємо.
  4. На кожну скибочку шинки викладаємо по чайній ложці приготованої яєчної пасти, згортаємо в рулетики та обв’язуємо цибулею.
  5. За бажанням прикрашаємо рулетики скибочками червоного перцю і подаємо до столу.

Рекомендуємо також подати до великоднього столу буженину з часником та прянощами. Гості не заспокояться, доки не з’їдять усі.

Теги:
#Рецепт #Закуска #Великдень #Готуємо вдома #Великдень 2024