Запасіться яйцями для цієї закуски: скільки не подасте до великоднього столу - все з’їдять за хвилини

Ці рулетики не залишать нікого байдужим

Великодні страви — це не тільки пишна паска і різноманітні яйця. Однак не варто забувати та про інші страви.

Особливе місце на великодньому столі займають м’ясні страви. Тому сьогодні з "Важно знати" поділимося рецептом простий у приготуванні, але неймовірно смачною закускою з шинкою та яєчною пастою. Радимо приготувати вдвічі більше – вийде настільки апетитно, що рулетики зметуть за лічені хвилини.

Як приготувати рулети з шинкою та яєчною пастою

Інгредієнти:

100 г твердого сиру;

10 зварених круто курячих яєць;

20 скибочок шинки;

2 ст. л. майонезу;

2 ст. л. сметани;

1 ч. л. хрону;

пучок зеленої цибулі;

сіль та перець до свого смаку.

Спосіб приготування:

Курячі яйця варимо круто. Коли вони охолонуть, чистимо від шкаралупи та подрібнюємо. Твердий сир натираємо на середній тертці. Цибулю мою, сушимо і подрібнюємо. В окремому посудині змішуємо підготовлені яйця, цибулю та сир. В отриману масу додаємо майонез, сметану та хрін. Все ретельно перемішуємо. На кожну скибочку шинки викладаємо по чайній ложці приготованої яєчної пасти, згортаємо в рулетики та обв’язуємо цибулею. За бажанням прикрашаємо рулетики скибочками червоного перцю і подаємо до столу.

Рекомендуємо також подати до великоднього столу буженину з часником та прянощами. Гості не заспокояться, доки не з’їдять усі.