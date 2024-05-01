Запасіться яйцями для цієї закуски: скільки не подасте до великоднього столу - все з’їдять за хвилини
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Ці рулетики не залишать нікого байдужим
Великодні страви — це не тільки пишна паска і різноманітні яйця. Однак не варто забувати та про інші страви.
Особливе місце на великодньому столі займають м’ясні страви. Тому сьогодні з "Важно знати" поділимося рецептом простий у приготуванні, але неймовірно смачною закускою з шинкою та яєчною пастою. Радимо приготувати вдвічі більше – вийде настільки апетитно, що рулетики зметуть за лічені хвилини.
Як приготувати рулети з шинкою та яєчною пастою
Інгредієнти:
- 100 г твердого сиру;
- 10 зварених круто курячих яєць;
- 20 скибочок шинки;
- 2 ст. л. майонезу;
- 2 ст. л. сметани;
- 1 ч. л. хрону;
- пучок зеленої цибулі;
- сіль та перець до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Курячі яйця варимо круто. Коли вони охолонуть, чистимо від шкаралупи та подрібнюємо.
- Твердий сир натираємо на середній тертці. Цибулю мою, сушимо і подрібнюємо.
- В окремому посудині змішуємо підготовлені яйця, цибулю та сир. В отриману масу додаємо майонез, сметану та хрін. Все ретельно перемішуємо.
- На кожну скибочку шинки викладаємо по чайній ложці приготованої яєчної пасти, згортаємо в рулетики та обв’язуємо цибулею.
- За бажанням прикрашаємо рулетики скибочками червоного перцю і подаємо до столу.
Рекомендуємо також подати до великоднього столу буженину з часником та прянощами. Гості не заспокояться, доки не з’їдять усі.