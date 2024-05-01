Запаситесь яйцами для этой закуски: сколько не подадите к пасхальному столу - все съедят за минуты
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Эти рулетики не оставят никого равнодушным
Пасхальные блюда — это не только пышная паска и разнообразные крашанки. Однако не стоит забывать и о других блюдах.
Особое место на пасхальном столе занимают также мясные блюда. Поэтому сегодня с "Важно знать" поделимся рецептом простой в приготовлении, но невероятно вкусной закуской с ветчиной и яичной пастой. Советуем приготовить вдвое больше — получится настолько аппетитно, что рулетики сметут за считанные минуты.
Как приготовить рулеты с ветчиной и яичной пастой
Ингредиенты:
- 100 г твердого сыра;
- 10 сваренных вкрутую куриных яиц;
- 20 ломтиков ветчины;
- 2 ст. л. майонеза;
- 2 ст. л. сметаны;
- 1 ч. л. хрена;
- пучок зеленого лука;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Куриные яйца варим круто. Когда они остынут, чистим от скорлупы и измельчаем.
- Твердый сыр натираем на средней терке. Лук моем, сушим и измельчаем.
- В отдельной посудине смешиваем подготовленные яйца, лук и сыр. В полученную массу добавляем майонез, сметану и хрен. Все тщательно перемешиваем.
- На каждый ломтик ветчины выкладываем по чайной ложке приготовленной яичной пасты, сворачиваем в рулетики и обвязываем луком.
- При желании украшаем рулетики ломтиками красного перца и подаем к столу.
Рекомендуем также подать к пасхальному столу буженину с чесноком и пряностями. Гости не успокоятся, пока не съедят все.