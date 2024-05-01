Запаситесь яйцами для этой закуски: сколько не подадите к пасхальному столу - все съедят за минуты

Эти рулетики не оставят никого равнодушным

Пасхальные блюда — это не только пышная паска и разнообразные крашанки. Однако не стоит забывать и о других блюдах.

Особое место на пасхальном столе занимают также мясные блюда. Поэтому сегодня с "Важно знать" поделимся рецептом простой в приготовлении, но невероятно вкусной закуской с ветчиной и яичной пастой. Советуем приготовить вдвое больше — получится настолько аппетитно, что рулетики сметут за считанные минуты.

Как приготовить рулеты с ветчиной и яичной пастой

Ингредиенты:

100 г твердого сыра;

10 сваренных вкрутую куриных яиц;

20 ломтиков ветчины;

2 ст. л. майонеза;

2 ст. л. сметаны;

1 ч. л. хрена;

пучок зеленого лука;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Куриные яйца варим круто. Когда они остынут, чистим от скорлупы и измельчаем. Твердый сыр натираем на средней терке. Лук моем, сушим и измельчаем. В отдельной посудине смешиваем подготовленные яйца, лук и сыр. В полученную массу добавляем майонез, сметану и хрен. Все тщательно перемешиваем. На каждый ломтик ветчины выкладываем по чайной ложке приготовленной яичной пасты, сворачиваем в рулетики и обвязываем луком. При желании украшаем рулетики ломтиками красного перца и подаем к столу.

Рекомендуем также подать к пасхальному столу буженину с чесноком и пряностями. Гости не успокоятся, пока не съедят все.