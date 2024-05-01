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Запаситесь яйцами для этой закуски: сколько не подадите к пасхальному столу - все съедят за минуты

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Необычные рулетики с ветчиной и яичной пастой
Необычные рулетики с ветчиной и яичной пастой. Фото vazhnoznat.com

Эти рулетики не оставят никого равнодушным

Пасхальные блюда — это не только пышная паска и разнообразные крашанки. Однако не стоит забывать и о других блюдах.

Особое место на пасхальном столе занимают также мясные блюда. Поэтому сегодня с "Важно знать" поделимся рецептом простой в приготовлении, но невероятно вкусной закуской с ветчиной и яичной пастой. Советуем приготовить вдвое больше — получится настолько аппетитно, что рулетики сметут за считанные минуты.

Как приготовить рулеты с ветчиной и яичной пастой

Ингредиенты:

  • 100 г твердого сыра;
  • 10 сваренных вкрутую куриных яиц;
  • 20 ломтиков ветчины;
  • 2 ст. л. майонеза;
  • 2 ст. л. сметаны;
  • 1 ч. л. хрена;
  • пучок зеленого лука;
  • соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Куриные яйца варим круто. Когда они остынут, чистим от скорлупы и измельчаем.
  2. Твердый сыр натираем на средней терке. Лук моем, сушим и измельчаем.
  3. В отдельной посудине смешиваем подготовленные яйца, лук и сыр. В полученную массу добавляем майонез, сметану и хрен. Все тщательно перемешиваем.
  4. На каждый ломтик ветчины выкладываем по чайной ложке приготовленной яичной пасты, сворачиваем в рулетики и обвязываем луком.
  5. При желании украшаем рулетики ломтиками красного перца и подаем к столу.

Рекомендуем также подать к пасхальному столу буженину с чесноком и пряностями. Гости не успокоятся, пока не съедят все.

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