Сіль, цукаті, горіхи і ні грама борошна — паску готуватимете тільки так

Виходить дуже солодкою та ніжною

Ласуни можуть радіти — знайдено ідеальний рецепт солодкої сирної паски. Вона не тільки смачна, а й готується швидко та просто.

Сирна паска з прянощами за рецептом Shuba багата родзинками та цукатами, а волоські горіхи додають їй приємного хрускоту. Цей десерт щедро приправлений спеціями – корицею та меленим мускатним горіхом. Вони надають паски неповторного аромату.

Як приготувати сирну паску з прянощами

Інгредієнти на 4 порції:

сир кисломолочний — 800 г;

цукрова пудра — 50 г;

масло вершкове 73% — 100 г;

сметана — 250 г;

цукор — 100 г;

курячі яйця — 3 шт.;

цукор ванільний — 10 г;

кориця мелена — 5 г;

мускатний горіх мелений — 3 г;

вершки – 100 мл;

родзинки — 50 г;

цукати — 50 г;

волоські горіхи — 50 г;

сіль — 1/8 ч. л.

Спосіб приготування:

Перетираємо через сито сир. Додаємо цукрову пудру, розм’якшене вершкове масло, сметану та збиваємо міксером до однорідного стану. Відокремлюємо білки від жовтків. Збиваємо з цукром жовтки до білого і змішуємо з сирною масою. В отриману масу додаємо ванільний цукор, корицю, мускатний горіх і збиті вершки в густу піну. Все ретельно перемішуємо. Білки збиваємо із сіллю у стійку піну і вводимо сирну масу, акуратно перемішуючи. Туди ж додаємо промити родзинки, цукати, подрібнені горіхи та добре вимішуємо суміш. Застилаємо харчовою плівкою форму, викладаємо сирну масу і зверху ставимо гніт. Відправляємо паску в холодильник на 1 добу. Перед подачею викладаємо готову паску на блюдо та прикрашаємо цукатами.

Якщо хочеться здивувати близьких — приготуйте паску з халвою. Так ви точно ще не готували.