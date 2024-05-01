Сіль, цукаті, горіхи і ні грама борошна — паску готуватимете тільки так
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Виходить дуже солодкою та ніжною
Ласуни можуть радіти — знайдено ідеальний рецепт солодкої сирної паски. Вона не тільки смачна, а й готується швидко та просто.
Сирна паска з прянощами за рецептом Shuba багата родзинками та цукатами, а волоські горіхи додають їй приємного хрускоту. Цей десерт щедро приправлений спеціями – корицею та меленим мускатним горіхом. Вони надають паски неповторного аромату.
Як приготувати сирну паску з прянощами
Інгредієнти на 4 порції:
- сир кисломолочний — 800 г;
- цукрова пудра — 50 г;
- масло вершкове 73% — 100 г;
- сметана — 250 г;
- цукор — 100 г;
- курячі яйця — 3 шт.;
- цукор ванільний — 10 г;
- кориця мелена — 5 г;
- мускатний горіх мелений — 3 г;
- вершки – 100 мл;
- родзинки — 50 г;
- цукати — 50 г;
- волоські горіхи — 50 г;
- сіль — 1/8 ч. л.
Спосіб приготування:
- Перетираємо через сито сир. Додаємо цукрову пудру, розм’якшене вершкове масло, сметану та збиваємо міксером до однорідного стану.
- Відокремлюємо білки від жовтків. Збиваємо з цукром жовтки до білого і змішуємо з сирною масою. В отриману масу додаємо ванільний цукор, корицю, мускатний горіх і збиті вершки в густу піну. Все ретельно перемішуємо.
- Білки збиваємо із сіллю у стійку піну і вводимо сирну масу, акуратно перемішуючи. Туди ж додаємо промити родзинки, цукати, подрібнені горіхи та добре вимішуємо суміш.
- Застилаємо харчовою плівкою форму, викладаємо сирну масу і зверху ставимо гніт. Відправляємо паску в холодильник на 1 добу.
- Перед подачею викладаємо готову паску на блюдо та прикрашаємо цукатами.
Якщо хочеться здивувати близьких — приготуйте паску з халвою. Так ви точно ще не готували.