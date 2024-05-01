Рус

Сіль, цукаті, горіхи і ні грама борошна — паску готуватимете тільки так

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Незвичайна сирна паска з прянощами
Незвичайна сирна паска з прянощами. Фото shuba.life

Виходить дуже солодкою та ніжною

Ласуни можуть радіти — знайдено ідеальний рецепт солодкої сирної паски. Вона не тільки смачна, а й готується швидко та просто.

Сирна паска з прянощами за рецептом Shuba багата родзинками та цукатами, а волоські горіхи додають їй приємного хрускоту. Цей десерт щедро приправлений спеціями – корицею та меленим мускатним горіхом. Вони надають паски неповторного аромату.

Як приготувати сирну паску з прянощами

Інгредієнти на 4 порції:

  • сир кисломолочний — 800 г;
  • цукрова пудра — 50 г;
  • масло вершкове 73% — 100 г;
  • сметана — 250 г;
  • цукор — 100 г;
  • курячі яйця — 3 шт.;
  • цукор ванільний — 10 г;
  • кориця мелена — 5 г;
  • мускатний горіх мелений — 3 г;
  • вершки – 100 мл;
  • родзинки — 50 г;
  • цукати — 50 г;
  • волоські горіхи — 50 г;
  • сіль — 1/8 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Перетираємо через сито сир. Додаємо цукрову пудру, розм’якшене вершкове масло, сметану та збиваємо міксером до однорідного стану.
  2. Відокремлюємо білки від жовтків. Збиваємо з цукром жовтки до білого і змішуємо з сирною масою. В отриману масу додаємо ванільний цукор, корицю, мускатний горіх і збиті вершки в густу піну. Все ретельно перемішуємо.
  3. Білки збиваємо із сіллю у стійку піну і вводимо сирну масу, акуратно перемішуючи. Туди ж додаємо промити родзинки, цукати, подрібнені горіхи та добре вимішуємо суміш.
  4. Застилаємо харчовою плівкою форму, викладаємо сирну масу і зверху ставимо гніт. Відправляємо паску в холодильник на 1 добу.
  5. Перед подачею викладаємо готову паску на блюдо та прикрашаємо цукатами.

Якщо хочеться здивувати близьких — приготуйте паску з халвою. Так ви точно ще не готували.

Теги:
#Рецепт #Великдень #Паска #Готуємо вдома #Великдень 2024