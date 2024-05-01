Соль, цукати, орехи и ни грамма муки - паску будете готовить только так
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Получается очень сладкой и нежной
Сладкоежки могут радоваться — найден идеальный рецепт сладкой творожной паски. Она не только вкусна, но и готовится быстро и просто.
Творожная паска с пряностями по рецепту Shuba богата изюмом и цукатами, а грецкие орехи добавляют ей приятного хруста. Этот десерт щедро приправлен специями — корицей и молотым мускатным орехом. Они придают паске неповторимого аромата.
Как приготовить творожную паску с пряностями
Ингредиенты на 4 порции:
- сыр кисломолочный — 800 г;
- сахарная пудра — 50 г;
- масло сливочное 73% — 100 г;
- сметана — 250 г;
- сахар — 100 г;
- куриные яйца — 3 шт.;
- сахар ванильный — 10 г;
- корица молотая — 5 г;
- мускатный орех молотый — 3 г;
- сливки — 100 мл;
- изюм — 50 г;
- цукаты — 50 г;
- грецкие орехи — 50 г;
- соль — 1/8 ч. л.
Способ приготовления:
- Перетираем через сито творог. Добавляем сахарную пудру, размягченное сливочное масло, сметану и взбиваем миксером до однородного состояния.
- Отделяем белки от желтков. Взбиваем с сахаром желтки добела и смешиваем с творожной массой. В полученную массу добавляем ванильный сахар, корицу, мускатный орех и взбитые в густую пену сливки. Все тщательно перемешиваем.
- Белки взбиваем с солью в стойкую пену и вводим творожную массу, аккуратно перемешивая. Туда же добавляем промытый изюм, цукаты, измельченные орешки и хорошо вымешиваем смесь.
- Застилаем пищевой пленкой форму, выкладываем творожную массу и сверху ставим гнет. Отправляем паску в холодильник на 1 сутки.
- Перед подачей выкладываем готовую паску на блюдо и украшаем цукатами.
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