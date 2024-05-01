Соль, цукати, орехи и ни грамма муки - паску будете готовить только так

Получается очень сладкой и нежной

Сладкоежки могут радоваться — найден идеальный рецепт сладкой творожной паски. Она не только вкусна, но и готовится быстро и просто.

Творожная паска с пряностями по рецепту Shuba богата изюмом и цукатами, а грецкие орехи добавляют ей приятного хруста. Этот десерт щедро приправлен специями — корицей и молотым мускатным орехом. Они придают паске неповторимого аромата.

Как приготовить творожную паску с пряностями

Ингредиенты на 4 порции:

сыр кисломолочный — 800 г;

сахарная пудра — 50 г;

масло сливочное 73% — 100 г;

сметана — 250 г;

сахар — 100 г;

куриные яйца — 3 шт.;

сахар ванильный — 10 г;

корица молотая — 5 г;

мускатный орех молотый — 3 г;

сливки — 100 мл;

изюм — 50 г;

цукаты — 50 г;

грецкие орехи — 50 г;

соль — 1/8 ч. л.

Способ приготовления:

Перетираем через сито творог. Добавляем сахарную пудру, размягченное сливочное масло, сметану и взбиваем миксером до однородного состояния. Отделяем белки от желтков. Взбиваем с сахаром желтки добела и смешиваем с творожной массой. В полученную массу добавляем ванильный сахар, корицу, мускатный орех и взбитые в густую пену сливки. Все тщательно перемешиваем. Белки взбиваем с солью в стойкую пену и вводим творожную массу, аккуратно перемешивая. Туда же добавляем промытый изюм, цукаты, измельченные орешки и хорошо вымешиваем смесь. Застилаем пищевой пленкой форму, выкладываем творожную массу и сверху ставим гнет. Отправляем паску в холодильник на 1 сутки. Перед подачей выкладываем готовую паску на блюдо и украшаем цукатами.

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