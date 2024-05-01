Ни риса, ни кукурузы в этом крабовом: такой салат будете подавать кастрюлями на пасхальный стол (фото)
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Так салат вы еще не готовили
Кажется, что удивить салатом с крабовыми палочками невозможно. Классический рецепт этого блюда известен давно, но кулинары стараются и придумывают новые рецепты практически ежедневно.
Несмотря на все разнообразие рецептов, как правило, в салат мы добавляем вареный рис, яйца, сами крабовые палочки, консервированную кукурузу и по желанию огурцы, заправляя все майонезом. Сегодня предлагаем вместе с журналом "Люблю готовить" не отваривать рис и не тратить деньги на консервированную кукурузу.
Сегодня мы приготовим этот популярный салат с грибами. Попробовав раз, вы захотите обязательно подать такое блюдо к пасхальному столу, чтобы порадовать близких и друзей. Однако сразу удваивайте все ингредиенты — они обязательно будут требовать еще и еще.
Как приготовить крабовые палочки с грибами
Ингредиенты:
- маринованные грибы — 1/2 кг;
- крабовые палочки — 16 шт.;
- лук — 1 шт.;
- куриное яйцо — 1 шт.;
- майонез, специи — по вкусу.
Способ приготовления:
- С маринованных грибов сливаем жидкость, мелко их нарезаем.
- При необходимости размораживаем крабовые палочки, чистим их и нарезаем кубиками.
- Отвариваем яйцо круто. Даем ему остыть, чистим от скорлупы и мелко нарезаем. Чисти и также мелко нарезаем лук.
- Подготовленные ингредиенты отправляем в салатник. Солим, заправляем майонезом и тщательно все перемешиваем.
Если осталось немного крабовых палочек, приготовьте из них необычный пирог. Получится потрясающе.