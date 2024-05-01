Ни риса, ни кукурузы в этом крабовом: такой салат будете подавать кастрюлями на пасхальный стол (фото)

Так салат вы еще не готовили

Кажется, что удивить салатом с крабовыми палочками невозможно. Классический рецепт этого блюда известен давно, но кулинары стараются и придумывают новые рецепты практически ежедневно.

Несмотря на все разнообразие рецептов, как правило, в салат мы добавляем вареный рис, яйца, сами крабовые палочки, консервированную кукурузу и по желанию огурцы, заправляя все майонезом. Сегодня предлагаем вместе с журналом "Люблю готовить" не отваривать рис и не тратить деньги на консервированную кукурузу.

Сегодня мы приготовим этот популярный салат с грибами. Попробовав раз, вы захотите обязательно подать такое блюдо к пасхальному столу, чтобы порадовать близких и друзей. Однако сразу удваивайте все ингредиенты — они обязательно будут требовать еще и еще.

Как приготовить крабовые палочки с грибами

Ингредиенты:

маринованные грибы — 1/2 кг;

крабовые палочки — 16 шт.;

лук — 1 шт.;

куриное яйцо — 1 шт.;

майонез, специи — по вкусу.

Способ приготовления:

С маринованных грибов сливаем жидкость, мелко их нарезаем. При необходимости размораживаем крабовые палочки, чистим их и нарезаем кубиками. Отвариваем яйцо круто. Даем ему остыть, чистим от скорлупы и мелко нарезаем. Чисти и также мелко нарезаем лук. Подготовленные ингредиенты отправляем в салатник. Солим, заправляем майонезом и тщательно все перемешиваем.

Фото: Телеграф

Если осталось немного крабовых палочек, приготовьте из них необычный пирог. Получится потрясающе.