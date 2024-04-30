Період, коли не можна висаджувати кабачки: дотримуйтесь порад і не залишитесь розчарованим

Є прості правила

І хоча кабачки є одні з найпростіших культур для вирощування, але якщо не знати правил, коли потрібно їх садити у відкритий ґрунт, то відсоток гарного врожаю зменшується до 0.

Терміни посадки є важливими для кожної рослини. "УНІАН" ділиться порадами, як це правильно зробити.

Коли треба садити кабачки

Є прості правила:

сіяти кабачки у відкритий ґрунт не можна, якщо є заморозки, ґрунт не прогрівся до +13…14 градусів, а вночі температура опустилась нижче +8 °C;

не можна висаджувати на городі кабачки, якщо за тиждень до цього ви не накрили землю агроволокном;

не можна залишати місце посіву окритим. Краще закрити його плівкою і чекати на перші росточки.

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