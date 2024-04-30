Період, коли не можна висаджувати кабачки: дотримуйтесь порад і не залишитесь розчарованим
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Є прості правила
І хоча кабачки є одні з найпростіших культур для вирощування, але якщо не знати правил, коли потрібно їх садити у відкритий ґрунт, то відсоток гарного врожаю зменшується до 0.
Терміни посадки є важливими для кожної рослини. "УНІАН" ділиться порадами, як це правильно зробити.
Коли треба садити кабачки
Є прості правила:
- сіяти кабачки у відкритий ґрунт не можна, якщо є заморозки, ґрунт не прогрівся до +13…14 градусів, а вночі температура опустилась нижче +8 °C;
- не можна висаджувати на городі кабачки, якщо за тиждень до цього ви не накрили землю агроволокном;
- не можна залишати місце посіву окритим. Краще закрити його плівкою і чекати на перші росточки.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які є дні, коли краще за все садити помідори у травні цього року. Навіть городники з досвідом звертаються по допомогу до посівного календаря 2024 року.
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