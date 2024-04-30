Период, когда нельзя высаживать кабачки: следуйте советам и не останетесь разочарованным

Есть простые правила

И хотя кабачки есть одни из самых простых культур для выращивания, но если не знать правил, когда нужно их сажать в открытую почву, то процент хорошего урожая уменьшается до 0.

Сроки посадки важны для каждого растения. УНИАН делится советами, как это правильно сделать.

Когда нужно сажать кабачки

Есть простые правила:

сеять кабачки в открытый грунт нельзя, если есть заморозки, почва не прогрелась до +13…14 градусов, а ночью температура опустилась ниже +8 °C;

нельзя высаживать на огороде кабачки, если за неделю до этого вы не накрыли землю агроволокном;

нельзя оставлять место посева окрытым. Лучше закрыть его пленкой и ждать первые росточки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие есть дни, когда лучше всего сажать помидоры в мае этого года. Даже огородники с опытом обращаются за помощью к посевному календарю 2024 года.

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