Які рослини не можна вирощувати після картоплі: їх з'їдять шкідники

Залишитесь ні з чим

Кожна культурна рослина, яка вирощується на городі, ростиме там, де їй більше подобається. Якщо завчасно не подумати про те, де краще розмістити її або після чого не можна вирощувати ту чи іншу розсаду, то можна залишитись без врожаю.

На грядці, де виросла картопля, не можна вирощувати певні категорії овочів та ягід. Про них доладно розповів "УНІАН".

Згідно з даними, після картоплі городникам краще уникати посадки помідорів, гострого та болгарського перцю, баклажанів, часнику та суниці, оскільки вони можуть бути сприйнятливі до залишених хвороб. Наприклад, часник не можна вирощувати після картоплі через те, що ці обидва овочі чутливі до одного й того ж набору хвороб і шкідників.

Окрім цих рослин, після картоплі для вирощування краще не обирати також полуницю, адже вона вразлива перед дротяником та капустянкою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що є два сорти картоплі не можна садити в Україні, адже урожаю з них точно не буде. Обидва вони мають погану стійкість до різних шкідників, вірусів та парши.