У які дні краще садити помідори у травні 2024 року: місячний календар

Посівний календар на травень 2024 року підкаже, коли краще садити помідори

Городники з досвідом впевнені, що місячні фази, залежно від дати посадки сільськогосподарських культур, безпосередньо впливають на якість і кількість зібраного врожаю. Сперечатись із цим твердженням складно, адже Місяць і справді впливає на нашу планету. Ми вже розповідали, коли краще садити квасолю, а сьогодні подивимося, на які дати вказує місячний посівний календар на травень-2024 для помідорів.

Коли сприятливий день для посадки помідор у травні

Цього місяця за місячним календарем це будуть такі дні:

11, 12 та 13 травня;

16, 17, 18, 19, 20, 21 та 22 травня;

30 та 31 травня.

Після 6 ранку 11 травня настає сприятливий період, який підходить, щоб посадити або посіяти томати, баклажани, перець та інші овочі сімейства пасльонових, популярних завдяки соковитій м’якоті. Насіння можна висівати або замочувати для пророщування, а молоді пагони пересаджувати на розсаду в грядку або теплицю.

Як правило, Місяць у Раку сприяє рясному плодоношенню та максимальному врожаю з одного куща. Дарунки природи потрібно збирати вчасно, інакше стебла можуть зламатися під вагою плодів.

Раніше ми розповідали, коли краще саджати перець на розсаду. Це можна робити вже з лютого, але у вас попереду ще цілий місяць.