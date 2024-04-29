Чи можна садити картоплю наприкінці травня: всі сприятливі та несприятливі дні
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Ми підкажемо, коли краще не садити картоплю у травні 2024 року
Нещодавно ми розповідали, коли краще садити квасолю. А сьогодні пропонуємо розглянути, що каже місячний посівний календар про посадку картоплі. Згідно з фазами Місяця, початок травня буде несприятливим періодом для посіву коренеплодів. Отже, коли краще садити картоплю за місячним календарем у травні?
Зокрема, спадаючий Місяць на початку місяця може сприяти слабкості коренів. Як результат, ви отримаєте мізерний урожай. Є більш вдалі дні для посадки, ніж початок травня.
Коли можна саджати картоплю в Україні — місячний календар на травень
Сприятливими числами для посадки картоплі у травні 2024 року будуть:
- 16, 17, 18 травня;
- 21, 22 травня;
- 26, 27 травня.
З першого по п’ятнадцяте число, 19 та 20 травня, а також 23-25 та 28-31 травня включно Місяць може надати несприятливий вплив на якість та кількість зібраних восени бульб. До речі, ці ж дати не будуть вдалими для посадки й інших коренеплодів: моркви, редиски, буряків, часнику та цибулі.
Сподіваємося, ви дізналися відповідь на запитання, чи можна саджати картоплю наприкінці травня і в які дати це краще зробити. Багатий урожай не забариться!
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