Захистить від шкідників та покращить урожай: біля яких культур треба посадити цибулю на грядці

Правильне городнє сусідство покращить ваш урожай

Правильний догляд та корисне городнє сусідство може покращити ваш урожай. Як виявилося, є низка культур, поряд з якими корисно висаджувати цибулю. Вона захистить інші рослини від шкідників, а деякі з них захистять саму цибулю і покращать її врожайність. "Телеграф" вже розповідав, що робити з тюльпанами, коли вони відцвітуть, а сьогодні ділиться, що посадити поряд із цибулею на городі.

Цибуля та часник за рахунок свого специфічного запаху здатні відлякувати комах та шкідників із грядки, пише 24tv.ua. Тому посадити їх потрібно біля деяких рослин, які цього особливо потребують.

Що корисно садити біля цибулі на грядці

Морква та буряк – для захисту один одного від шкідників та хвороб.

Полуниця і суниця – таке дивне сусідство справді може захистити обидві культури і принести їм чимало користі.

Кріп і зелені листяні салати.

Редиска – здатна захистити цибулю від попелиці та кліща.

Огірки – від такого сусідства овочі менше хворітимуть.

Тмин і ромашка підвищать урожайність самої цибулі.

Що не варто садити біля цибулі

Не всім рослинам на городі підходить цибуля-сусід. Так, наприклад, не варто садити її біля квасолі, салату, спаржі та гороху. Також не садіть цибулю поруч із кабачками, томатами, перцем. Всі ці "недоброзичливі сусіди" забиратимуть у цибулі поживні речовини, що погіршить її врожай.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна зрізати тюльпани після цвітіння. А коли викопувати цибулини із землі.