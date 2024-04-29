Не викидайте бур’яни: з них можна приготувати чудове добриво

Два рецепти поживних розчинів для рослин на ділянці

Абсолютно на кожній земельній ділянці крім культурних рослин, є бур’яни. Зазвичай дачники намагаються знищити шкідливі рослини, поки вони не розрослися на грядках. Але викидати чи спалювати їх не варто.

Поживні речовини, що містяться в листі, корінні та квітках бур’янів, можна перетворити на добриво, пише Homes and gardens. Для приготування підживлення особливо добре підходять кропива та кульбаба.

Як приготувати добрива з кульбаби

Зберіть квіти, листя і коріння кульбаби й помістіть їх у цебро з водою. Накрийте цебро кришкою і залиште на 3-4 тижні в садовому сараї або гаражі. Найкраще перемішувати суміш кульбаби раз на тиждень, але будьте обережні: запах може бути неприємним.

Через 3-4 тижні процідіть суміш. Збережіть рідину, а зелені відходи викиньте.

Розбавте розчин водою у співвідношенні 1:10 і полийте рослини. Ви також можете використовувати його для обприскування листя, але будьте обережні, щоб не покрити плоди, які необхідно незабаром збирати.

Настій з кульбаб багатий калієм і добре підходить для полуниці, томатів та дині.

Як приготувати добрива з кропиви

При роботі з кропивою рекомендується завжди одягати товсті рукавички. Найкраще збирати молоді свіжі пагони, подрібнюючи стебла та листя на невеликі шматочки.

Помістіть кропиву у відро і залийте його водою, щоб вона покривала вміст. Траву можна придавити у відрі чимось важким, щоб вона не піднімалася на поверхню.

Накрийте цебро кришкою і залиште на 4 тижні в підсобному приміщенні. Перед використанням розбавте добриво водою у співвідношенні 1:10 та тримайте розчин закритим, коли він не використовується.

Багате азотом, залізом та калієм добриво з кропиви корисне для листових овочів. Цим підживленням можна поливати капусту, мангольд та шпинат.

Крім того, добриво з кропиви можна використовувати для обприскування листя від попелиці та кліщів.

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