Швидка вечеря, як в ресторані: рецепт курячого удона

Якщо ви хочете приготувати на вечерю щось незвичне та яскраве — удон з локшиною стане чудовим вибором.

Сьогодні ми запрошуємо вас у кулінарну подорож до Східної Азії, де приготуємо неймовірно смачну та ситну страву локшину удон. Цей рецепт поєднує в собі ніжність курячого філе та ароматні азійські спеції, створюючи справжню феєрію смаків на вашій тарілці.

Інгредієнти:

200 г локшини удон

400 г курячого філе

1 солодкий перець

1 морква

1 цибулина

2 зубчики часнику

2 ст. л. соєвого соусу

1 ст. л. кунжутного масла

1 ч. л. тертого кореня імбиру

1 ч. л. меду

1/2 ч. л. гострого перцю чилі (за бажанням)

Зелена цибуля для подачі

Кунжут для подачі

Приготування:

Підготуємо інгредієнти: Наріжемо куряче філе кубиками, солодкий перець – соломкою, моркву – тонкою соломкою, цибулю – півкільцями, а часник – дрібно. Замаринуємо курку: У мисці змішаємо куряче філе, 1 ст. л. соєвого соусу, 1 ч. л. кунжутного масла, 1/2 ч. л. тертого кореня імбиру та 1/2 ч. л. меду. Перемішаємо та залишимо маринуватися на 15 хвилин. Відваримо локшину удон: У киплячу воду додати сіль і відварити локшину удон згідно з інструкцією на упаковці. Зазвичай це займає 3-5 хвилин. Після варіння відкинути локшину на друшляк і дати стекти воді. Смажимо курку: На сковороді розігріти 1 ст. л. кунжутного масла. Обсмажити курку на сильному вогні до золотистого кольору. Додаємо овочі: Додати на сковороду до курки цибулю та часник. Смажити 2-3 хвилини, до м'якості цибулі. Додаємо перець та моркву: Додати на сковороду солодкий перець та моркву. Смажити ще 2-3 хвилини, до м'якості овочів. Поєднуємо інгредієнти: Додати до овочів локшину удон, 1 ст. л. соєвого соусу, 1/2 ч. л. тертого кореня імбиру та 1/2 ч. л. меду. Перемішати та прогріти протягом 1-2 хвилин. Додаємо спеції: За смаком додати гострий перець чилі. Подаємо: Розкласти локшину удон по тарілках. Прикрасити зеленою цибулею та кунжутом.

Порада:

Ви можете додати до страви інші овочі на свій смак, наприклад, броколі, цвітну капусту або гриби.

Якщо ви хочете зробити страву більш гострою, додайте більше гострого перцю чилі.

Локшину удон можна подавати з улюбленим соусом, наприклад, з соєвим соусом, теріякі або гострим соусом чилі чи бульйоном.

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