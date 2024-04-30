Швидка вечеря, як в ресторані: рецепт курячого удона
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Якщо ви хочете приготувати на вечерю щось незвичне та яскраве — удон з локшиною стане чудовим вибором.
Сьогодні ми запрошуємо вас у кулінарну подорож до Східної Азії, де приготуємо неймовірно смачну та ситну страву локшину удон. Цей рецепт поєднує в собі ніжність курячого філе та ароматні азійські спеції, створюючи справжню феєрію смаків на вашій тарілці.
Інгредієнти:
- 200 г локшини удон
- 400 г курячого філе
- 1 солодкий перець
- 1 морква
- 1 цибулина
- 2 зубчики часнику
- 2 ст. л. соєвого соусу
- 1 ст. л. кунжутного масла
- 1 ч. л. тертого кореня імбиру
- 1 ч. л. меду
- 1/2 ч. л. гострого перцю чилі (за бажанням)
- Зелена цибуля для подачі
- Кунжут для подачі
Приготування:
- Підготуємо інгредієнти: Наріжемо куряче філе кубиками, солодкий перець – соломкою, моркву – тонкою соломкою, цибулю – півкільцями, а часник – дрібно.
- Замаринуємо курку: У мисці змішаємо куряче філе, 1 ст. л. соєвого соусу, 1 ч. л. кунжутного масла, 1/2 ч. л. тертого кореня імбиру та 1/2 ч. л. меду. Перемішаємо та залишимо маринуватися на 15 хвилин.
- Відваримо локшину удон: У киплячу воду додати сіль і відварити локшину удон згідно з інструкцією на упаковці. Зазвичай це займає 3-5 хвилин. Після варіння відкинути локшину на друшляк і дати стекти воді.
- Смажимо курку: На сковороді розігріти 1 ст. л. кунжутного масла. Обсмажити курку на сильному вогні до золотистого кольору.
- Додаємо овочі: Додати на сковороду до курки цибулю та часник. Смажити 2-3 хвилини, до м'якості цибулі.
- Додаємо перець та моркву: Додати на сковороду солодкий перець та моркву. Смажити ще 2-3 хвилини, до м'якості овочів.
- Поєднуємо інгредієнти: Додати до овочів локшину удон, 1 ст. л. соєвого соусу, 1/2 ч. л. тертого кореня імбиру та 1/2 ч. л. меду. Перемішати та прогріти протягом 1-2 хвилин.
- Додаємо спеції: За смаком додати гострий перець чилі.
- Подаємо: Розкласти локшину удон по тарілках. Прикрасити зеленою цибулею та кунжутом.
Порада:
- Ви можете додати до страви інші овочі на свій смак, наприклад, броколі, цвітну капусту або гриби.
- Якщо ви хочете зробити страву більш гострою, додайте більше гострого перцю чилі.
- Локшину удон можна подавати з улюбленим соусом, наприклад, з соєвим соусом, теріякі або гострим соусом чилі чи бульйоном.
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