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Знадобиться терпіння та трохи часу: як правильно доглядати за одягом, щоб прослужив довго

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Автор
Правильний догляд за одягом - запорука його гарного вигляду (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 21 травня 2024, 09:52
Правильний догляд за одягом - запорука його гарного вигляду (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Якщо ви не хочете витрачати багато коштів на гардероб, вам потрібно навчитись правильно доглядати за одягом.

У сучасному світі, де мода змінюється з калейдоскопічною швидкістю, а спокуса купити чергову трендову штучку чатує на кожному кроці, легко втратити пильність і забути про те, що одяг – це не лише про стиль, але й про інвестиції. Адже якісні речі, які прослужать вам вірою і правдою не один сезон, – це не лише економія коштів, але й свідчення вашого екологічно свідомого ставлення до споживання. Також, ми писали, як очистити шкіряну куртку.

Секрети бережного догляду за одягом:

1. Правильне прання:

  • Сортування: Перш ніж відправляти речі в пральну машину, важливо їх правильно відсортувати. Не лише за кольором, але й за типом тканини. Делікатні речі, такі як шовк або вовна, потребують особливого догляду, тому їх краще прати вручну або в режимі "делікатного прання".
  • Температура води: Не варто прати речі в занадто гарячій воді, адже це може призвести до їх деформації, втрати кольору та передчасного зношення. Орієнтуйтеся на рекомендації, вказані на ярликах одягу.
  • Засоби для прання: Вибирайте якісні пральні порошки або гелі, які відповідають типу тканини. Не використовуйте занадто багато засобу, адже це може призвести до появи жорстких складок і залишків на одязі.
  • Режим прання: Сучасні пральні машини пропонують безліч режимів прання, тому важливо підібрати той, який максимально підходить для конкретного типу тканини. Делікатні речі краще прати в режимі "делікатного прання", бавовняні – в режимі "бавовна", а речі з синтетики – в режимі "синтетика".
  • Сушіння: Сушіть речі на свіжому повітрі, якщо це можливо. Сонячне світло не лише прискорює сушіння, але й має дезінфікуючий ефект. Якщо ви сушите речі в пральній машині, використовуйте режим з низькою температурою.

2. Правильне зберігання:

  • Відповідні вішалки: Використовуйте якісні вішалки з широкими плечима, щоб одяг не деформувався. Делікатні речі, такі як светри або сукні, краще зберігати на полицях.
  • Зберігання взуття: Зберігайте взуття в коробках або на спеціальних підставках. Це допоможе зберегти його форму і захистити від пилу.
  • Захист від молі: Щоб захистити одяг від молі, використовуйте спеціальні саше або ароматичні кульки.
  • Вакуумне пакування: Для сезонного зберігання одягу можна використовувати вакуумні пакети. Це допоможе зберегти речі від пилу, молі та заощадити місце в шафі.

3. Догляд за взуттям:

  • Чистка: Регулярно чистіть взуття від бруду та пилу. Для цього використовуйте вологу губку або щітку.
  • Захисний крем: Наносьте на взуття захисний крем, щоб воно не вбирало вологу і не втрачало свій колір.
  • Підйомники: Використовуйте підйомники для взуття, щоб зберегти його форму.
  • Професійне чищення: Якщо взуття потребує більш ретельного чищення, зверніться до професійної хімчистки.

4. Ремонт:

  • Невеликі пошкодження: Не ігноруйте навіть невеликі пошкодження одягу, такі як дірки або розірвані шви. Їх можна легко виправити самостійно або звернутися до кравця.
  • Правильний ремонт: Якщо вам потрібна серйозна реставрація одягу, зверніться до професійного ательє.

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