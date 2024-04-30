Быстрый ужин, как в ресторане: рецепт куриного удона
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Если вы хотите приготовить на ужин что-то необычное и яркое – удон с лапшой станет отличным выбором.
Сегодня мы приглашаем вас в кулинарное путешествие в Восточную Азию, где приготовим невероятно вкусное и сытное блюдо лапша удон. Этот рецепт сочетает нежность куриного филе и ароматные азиатские специи, создавая настоящую феерию вкусов на вашей тарелке.
Ингредиенты:
- 200 г лапши удон
- 400 г куриного филе
- 1 сладкий перец
- 1 морковь
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 2 ст. л. соевого соуса
- 1 ст. л. кунжутного масла
- 1 ч. л. тертого корня имбиря
- 1 ч. л. меда
- 1/2 ч. л. острого перца чили (по желанию)
- Зеленый лук для подачи
- Кунжут для подачи
Приготовление:
- Подготовим ингредиенты: Нарежем куриное филе кубиками, сладкий перец – соломкой, морковь – тонкой соломкой, лук – полукольцами, а чеснок – мелко.
- Замаринуем курицу: В миске смешаем куриное филе, 1 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л. кунжутного масла, 1/2 ч. л. тертого корня имбиря и 1/2 ч. л. меда. Перемешаем и оставим мариноваться на 15 минут.
- Отварим лапшу удон: В кипящую воду добавить соль и отварить лапшу удон согласно инструкции на упаковке. Обычно это занимает 3-5 минут. После варки откинуть лапшу на дуршлаг и дать стечь воде.
- Жарим курицу: На сковороде разогреть 1 ст. л. кунжутного масла. Обжарить курицу на сильном огне до золотистого цвета.
- Добавляем овощи: Добавить на сковороду к курице лук и чеснок. Жарить 2-3 минуты, до мягкости лука.
- Добавить на сковороду сладкий перец и морковь. Жарить еще 2-3 минуты, до мягкости овощей.
- Соединяем ингредиенты: Добавить в овощи лапшу удон, 1 ст. л. соевого соуса, 1/2 ч. л. тертого корня имбиря и 1/2 ч. л. меда. Перемешайте и прогрейте в течение 1-2 минут.
- По вкусу добавить острый перец чили.
- Подаем: Разложить лапшу удон по тарелкам. Украсить зеленым луком и кунжутом.
Совет:
- Вы можете добавить к блюду другие овощи по своему вкусу, например, брокколи, цветную капусту или грибы.
- Если вы хотите сделать блюдо острым, добавьте больше острого перца чили.
- Лапшу удон можно подавать с любимым соусом, например, соевым соусом, терияки или острым соусом чили или бульоном.
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