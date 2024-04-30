Быстрый ужин, как в ресторане: рецепт куриного удона

Если вы хотите приготовить на ужин что-то необычное и яркое – удон с лапшой станет отличным выбором.

Сегодня мы приглашаем вас в кулинарное путешествие в Восточную Азию, где приготовим невероятно вкусное и сытное блюдо лапша удон. Этот рецепт сочетает нежность куриного филе и ароматные азиатские специи, создавая настоящую феерию вкусов на вашей тарелке.

Ингредиенты:

200 г лапши удон

400 г куриного филе

1 сладкий перец

1 морковь

1 луковица

2 зубчика чеснока

2 ст. л. соевого соуса

1 ст. л. кунжутного масла

1 ч. л. тертого корня имбиря

1 ч. л. меда

1/2 ч. л. острого перца чили (по желанию)

Зеленый лук для подачи

Кунжут для подачи

Приготовление:

Подготовим ингредиенты: Нарежем куриное филе кубиками, сладкий перец – соломкой, морковь – тонкой соломкой, лук – полукольцами, а чеснок – мелко. Замаринуем курицу: В миске смешаем куриное филе, 1 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л. кунжутного масла, 1/2 ч. л. тертого корня имбиря и 1/2 ч. л. меда. Перемешаем и оставим мариноваться на 15 минут. Отварим лапшу удон: В кипящую воду добавить соль и отварить лапшу удон согласно инструкции на упаковке. Обычно это занимает 3-5 минут. После варки откинуть лапшу на дуршлаг и дать стечь воде. Жарим курицу: На сковороде разогреть 1 ст. л. кунжутного масла. Обжарить курицу на сильном огне до золотистого цвета. Добавляем овощи: Добавить на сковороду к курице лук и чеснок. Жарить 2-3 минуты, до мягкости лука. Добавить на сковороду сладкий перец и морковь. Жарить еще 2-3 минуты, до мягкости овощей. Соединяем ингредиенты: Добавить в овощи лапшу удон, 1 ст. л. соевого соуса, 1/2 ч. л. тертого корня имбиря и 1/2 ч. л. меда. Перемешайте и прогрейте в течение 1-2 минут. По вкусу добавить острый перец чили. Подаем: Разложить лапшу удон по тарелкам. Украсить зеленым луком и кунжутом.

Совет:

Вы можете добавить к блюду другие овощи по своему вкусу, например, брокколи, цветную капусту или грибы.

Если вы хотите сделать блюдо острым, добавьте больше острого перца чили.

Лапшу удон можно подавать с любимым соусом, например, соевым соусом, терияки или острым соусом чили или бульоном.

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