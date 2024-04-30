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Быстрый ужин, как в ресторане: рецепт куриного удона

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Удон – это пряное блюдо азиатской кухни (изображение создано с помощью ИИ)
Удон – это пряное блюдо азиатской кухни (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Если вы хотите приготовить на ужин что-то необычное и яркое – удон с лапшой станет отличным выбором.

Сегодня мы приглашаем вас в кулинарное путешествие в Восточную Азию, где приготовим невероятно вкусное и сытное блюдо лапша удон. Этот рецепт сочетает нежность куриного филе и ароматные азиатские специи, создавая настоящую феерию вкусов на вашей тарелке.

Ингредиенты:

  • 200 г лапши удон
  • 400 г куриного филе
  • 1 сладкий перец
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 ст. л. соевого соуса
  • 1 ст. л. кунжутного масла
  • 1 ч. л. тертого корня имбиря
  • 1 ч. л. меда
  • 1/2 ч. л. острого перца чили (по желанию)
  • Зеленый лук для подачи
  • Кунжут для подачи

Приготовление:

  1. Подготовим ингредиенты: Нарежем куриное филе кубиками, сладкий перец – соломкой, морковь – тонкой соломкой, лук – полукольцами, а чеснок – мелко.
  2. Замаринуем курицу: В миске смешаем куриное филе, 1 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л. кунжутного масла, 1/2 ч. л. тертого корня имбиря и 1/2 ч. л. меда. Перемешаем и оставим мариноваться на 15 минут.
  3. Отварим лапшу удон: В кипящую воду добавить соль и отварить лапшу удон согласно инструкции на упаковке. Обычно это занимает 3-5 минут. После варки откинуть лапшу на дуршлаг и дать стечь воде.
  4. Жарим курицу: На сковороде разогреть 1 ст. л. кунжутного масла. Обжарить курицу на сильном огне до золотистого цвета.
  5. Добавляем овощи: Добавить на сковороду к курице лук и чеснок. Жарить 2-3 минуты, до мягкости лука.
  6. Добавить на сковороду сладкий перец и морковь. Жарить еще 2-3 минуты, до мягкости овощей.
  7. Соединяем ингредиенты: Добавить в овощи лапшу удон, 1 ст. л. соевого соуса, 1/2 ч. л. тертого корня имбиря и 1/2 ч. л. меда. Перемешайте и прогрейте в течение 1-2 минут.
  8. По вкусу добавить острый перец чили.
  9. Подаем: Разложить лапшу удон по тарелкам. Украсить зеленым луком и кунжутом.

Совет:

  • Вы можете добавить к блюду другие овощи по своему вкусу, например, брокколи, цветную капусту или грибы.
  • Если вы хотите сделать блюдо острым, добавьте больше острого перца чили.
  • Лапшу удон можно подавать с любимым соусом, например, соевым соусом, терияки или острым соусом чили или бульоном.

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