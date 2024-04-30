Возьмите авокадо, пару яиц и огурец: простой салат поразит гостей
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От такого блюда невозможно оторваться
Заморский фрукт с нежной и маслянистой структурой авокадо давно стал привычным на столах украинцев. Как правило, его едят просто так на завтрак с яичницей или делают с продуктом бутерброды с красной рыбой.
Нередко авокадо является ингредиентом вкусных салатов. Одним из таких мы сегодня хотим поделиться, информируют на Instagram-странице "reeixit".
Как приготовить салат с авокадо, огурцами и яйцами
Ингредиенты:
- половина авокадо;
- 2 вареных яйца;
- 1 небольшой огурец;
- перец и соль;
- сметана или йогурт;
Способ приготовления:
- Авокадо разрезать, размять вилкой.
- Огурец и яйцо натереть на терку, посолить, поперчить.
- Ингредиенты смешать, заправить сметаной или жирным йогуртом, перемешать.
А если вы любите авокадо, рекомендуем приготовить тост с авокадо и яйцом всего за 10 минут по рецепту "Телеграфа". Это одно из любимых блюд Арнольда Шварценеггера на завтрак, перекус или обед.