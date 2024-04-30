Возьмите авокадо, пару яиц и огурец: простой салат поразит гостей

От такого блюда невозможно оторваться

Заморский фрукт с нежной и маслянистой структурой авокадо давно стал привычным на столах украинцев. Как правило, его едят просто так на завтрак с яичницей или делают с продуктом бутерброды с красной рыбой.

Нередко авокадо является ингредиентом вкусных салатов. Одним из таких мы сегодня хотим поделиться, информируют на Instagram-странице "reeixit".

Как приготовить салат с авокадо, огурцами и яйцами

Ингредиенты:

половина авокадо;

2 вареных яйца;

1 небольшой огурец;

перец и соль;

сметана или йогурт;

Способ приготовления:

Авокадо разрезать, размять вилкой. Огурец и яйцо натереть на терку, посолить, поперчить. Ингредиенты смешать, заправить сметаной или жирным йогуртом, перемешать.

А если вы любите авокадо, рекомендуем приготовить тост с авокадо и яйцом всего за 10 минут по рецепту "Телеграфа". Это одно из любимых блюд Арнольда Шварценеггера на завтрак, перекус или обед.