Допоможе сіль: як вивести стійкі плями з одягу

Є дієві методи боротьби зі стійкими плямами на одязі.

Плями на одязі – це не просто естетична проблема, а й ризик пошкодження тканини. Їхнє видалення може стати справжнім квестом, адже не всі плями піддаються стандартним методам чистки. Також, ми писали, як вивести жовтизну з білого одягу.

Сьогодні ми поділимося лайфхаками, які допоможуть вам врятувати одяг від плямних катастроф.

1. Перша допомога: діємо негайно!

Не зволікайте з видаленням плями! Чим швидше ви розпочнете діяти, тим вище шанси її повністю вивести.

Промокніть пляму чистою ганчіркою або паперовим рушником, щоб видалити надлишки рідини. Не тріть пляму, адже це може призвести до її розповсюдження.

щоб видалити надлишки рідини. Не тріть пляму, адже це може призвести до її розповсюдження. Визначте тип плями. Це допоможе вам підібрати правильний метод чистки.

2. Арсенал борців з плямами: підручні засоби

Ваша кухня може стати справжньою лабораторією з виведення плям. Ось кілька доступних засобів, які допоможуть вам у цій боротьбі:

Сіль: посипте свіжу пляму крові сіллю, щоб вона ввібрала рідину. Через 15-20 хвилин вимийте одяг звичним способом.

посипте свіжу пляму крові сіллю, щоб вона ввібрала рідину. Через 15-20 хвилин вимийте одяг звичним способом. Сода: змішайте соду з водою до утворення кашки. Нанесіть суміш на свіжу пляму жиру, залиште на 10-15 хвилин, а потім виперіть одяг.

змішайте соду з водою до утворення кашки. Нанесіть суміш на свіжу пляму жиру, залиште на 10-15 хвилин, а потім виперіть одяг. Оцет: розведіть оцет водою в пропорції 1:1. Цей розчин допоможе вивести плями від кави, чаю, вина та фруктів.

розведіть оцет водою в пропорції 1:1. Цей розчин допоможе вивести плями від кави, чаю, вина та фруктів. Лимонний сік: свіжий лимонний сік ефективно бореться з плямами від іржі. Нанесіть сік на пляму, залиште на 10 хвилин, а потім виперіть одяг.

свіжий лимонний сік ефективно бореться з плямами від іржі. Нанесіть сік на пляму, залиште на 10 хвилин, а потім виперіть одяг. Аспірин: розітріть таблетку аспірину у воді до утворення кашки. Нанесіть суміш на пляму поту, залиште на 30 хвилин, а потім виперіть одяг.

3. Важка артилерія: плямообробники та хімічні засоби

Для стійких плям вам можуть знадобитися спеціальні плямообробники або хімічні засоби. Обирайте їх відповідно до типу тканини та виду плями.

Важливо: перед використанням будь-якого хімічного засобу обов'язково протестуйте його на непомітній ділянці тканини.

4. Делікатні тканини: особливий підхід

Делікатні тканини, такі як шовк, вовна та кашемір, потребують особливого догляду. Їх не рекомендується прати з агресивними засобами, адже це може пошкодити тканину.

Використовуйте м'які плямообробники, призначені для делікатних тканин.

призначені для делікатних тканин. Періть одяг вручну в прохолодній воді з м'яким миючим засобом.

в прохолодній воді з м'яким миючим засобом. Сушіть одяг на повітрі, уникаючи прямого сонячного світла.

5. Профілактика: краще запобігти, ніж боротися

Щоб мінімізувати ризик появи плям на одязі, дотримуйтесь цих простих правил:

Перед їжею знімайте або загортайте одяг.

Не носіть білий одяг у місцях, де є високий ризик забруднення.

Регулярно періть одяг.

Зберігайте одяг у чистому та сухому місці.

Пам'ятайте: навіть найстійкіші плями можна перемогти, якщо знати правильні методи їх видалення. Не здавайтеся і рятуйте свій одяг від плямних катастроф!

"Телеграф" писав раніше, за допомогою яких трьох натуральних засобів можна позбутися плям поту на одязі. Також, ми писали, для чого класти пакет у пральну машину.