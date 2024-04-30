Сырная паска "Три шоколада" станет хитом пасхального стола: получится изысканно и вкусно (видео)

Понравится даже изысканным гурманам

Если вы уже перепробовали всевозможные рецепты пасок, значит, пора экспериментировать. Поэтому предлагаем рецепт самой нежной паски "Три шоколада".

Вкус этого десерта по рецепту Shuba понравится всем без исключения — паска получится с мягкой текстурой, а сочетание трех шоколадов сделает желание попробовать ее просто невыносимым. Это отличный вариант для тех, кто уже перепробовал все традиционные рецепты.

Богатый вкус и нежная текстура такой паски сделают праздник незабываемым. Главное — выбрать качественные ингредиенты: творог лучше брать домашний, выбрать свежие сливки, масло и качественный шоколад.

Как приготовить творожную паску "Три шоколада"

Ингредиенты:

творог — 400 г;

сливки 33% — 100 мл;

масло сливочное несоленое — 50 г;

сахарная пудра — 100 г;

шоколад черный — 50 г;

шоколад молочный — 50 г;

шоколад белый — 50 г.

Способ приготовления:

Творог смешиваем со сливками, растопленным сливочным маслом и сахарной пудрой. Все взбиваем до однородной, рыхлой массы. Делим ее на три части. Все три вида шоколада растапливаем отдельно в микроволновке. В каждую часть творожной массы добавляем один вид шоколада и тщательно перемешиваем. Форму для творожной паски застилаем влажной марлей, сложенной в два слоя. На дно выкладываем творожную массу с черным шоколадом и утрамбовываем ложкой. Далее выкладываем молочный слой, сверху — белый. Последний слой накрываем краями марли и сверху ставим гнет — литровую банку с водой. Все помещаем на тарелку и отправляем в холодильник на 12 часов. Готовую паску переворачиваем с формы на тарелку и снимаем марлю.

Рекомендуем приготовить также творожную паску с желе. Вы будете удивлены вкусу.