Фарш купуватимете тільки для цієї страви: гніздечка виходять у сто разів смачнішим за котлет
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Настільки смачно, що проситимуть ще й ще
Зазвичай із м’ясного фаршу ми готуємо класичні котлетки. Однак сьогодні пропонуємо поекспериментувати та приготувати незвичайні м’ясні гнізда у духовці під сиром.
Ця смачна і соковита страва за рецептом "1 хвилина" відрізняється від звичних нам биточків, хоч і готується досить просто і швидко зі звичайного фаршу. Звичайно, з начинкою можна експериментувати, незмінним залишається лише твердий сир. Такі апетитні гнізда можна готувати і до сімейної вечері, і до святкового столу.
Як приготувати м’ясні гнізда під сиром
Інгредієнти:
- фарш свинячий – 600 г;
- цибуля – 100 г;
- білий хліб – 2 шматочки;
- молоко – 50 мл;
- часник – 1 великий зубчик;
- твердий сир – 100 г;
- куряче яйце – 1 шт.;
- сметана – 50 г;
- кріп – 10 г;
- сіль, перець за смаком.
Спосіб приготування:
- З черствого білого хліба зрізаємо скоринки і замочуємо в молоці. Коли він розмокне, розминаємо до стану кашки і разом із молоком відправляємо у фарш.
- Чистимо цибулю та часник. Нарізаємо їх дрібними кубиками або трьома на велику тертку, додаємо у фарш. Все солимо, перчимо і ретельно вимішуємо фарш.
- Для приготування начинки натираємо сир на дрібній тертці. Дрібно нарізаємо кріп і разом із яйцем та сметаною відправляємо до сиру. Добре все перемішуємо.
- З фаршу формуємо кульки вагою близько 100 г і викладаємо їх у форму для випікання. У кожній кульці робимо невелике заглиблення та викладаємо начинку.
- Відправляємо м’ясні гнізда в розігріту духовку випікатися за температури 200 градусів 30-35 хвилин.
Подаємо м’ясні котлети з картопляним пюре. За таку вечерю близькі вас поцілують.