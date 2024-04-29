Фарш купуватимете тільки для цієї страви: гніздечка виходять у сто разів смачнішим за котлет

Настільки смачно, що проситимуть ще й ще

Зазвичай із м’ясного фаршу ми готуємо класичні котлетки. Однак сьогодні пропонуємо поекспериментувати та приготувати незвичайні м’ясні гнізда у духовці під сиром.

Ця смачна і соковита страва за рецептом "1 хвилина" відрізняється від звичних нам биточків, хоч і готується досить просто і швидко зі звичайного фаршу. Звичайно, з начинкою можна експериментувати, незмінним залишається лише твердий сир. Такі апетитні гнізда можна готувати і до сімейної вечері, і до святкового столу.

Як приготувати м’ясні гнізда під сиром

Інгредієнти:

фарш свинячий – 600 г;

цибуля – 100 г;

білий хліб – 2 шматочки;

молоко – 50 мл;

часник – 1 великий зубчик;

твердий сир – 100 г;

куряче яйце – 1 шт.;

сметана – 50 г;

кріп – 10 г;

сіль, перець за смаком.

Спосіб приготування:

З черствого білого хліба зрізаємо скоринки і замочуємо в молоці. Коли він розмокне, розминаємо до стану кашки і разом із молоком відправляємо у фарш. Чистимо цибулю та часник. Нарізаємо їх дрібними кубиками або трьома на велику тертку, додаємо у фарш. Все солимо, перчимо і ретельно вимішуємо фарш. Для приготування начинки натираємо сир на дрібній тертці. Дрібно нарізаємо кріп і разом із яйцем та сметаною відправляємо до сиру. Добре все перемішуємо. З фаршу формуємо кульки вагою близько 100 г і викладаємо їх у форму для випікання. У кожній кульці робимо невелике заглиблення та викладаємо начинку. Відправляємо м’ясні гнізда в розігріту духовку випікатися за температури 200 градусів 30-35 хвилин.

Подаємо м’ясні котлети з картопляним пюре. За таку вечерю близькі вас поцілують.