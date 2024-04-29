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Фарш купуватимете тільки для цієї страви: гніздечка виходять у сто разів смачнішим за котлет

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Соковиті м’ясні гнізда у духовці під сиром
Соковиті м’ясні гнізда у духовці під сиром. Фото odnaminyta.com

Настільки смачно, що проситимуть ще й ще

Зазвичай із м’ясного фаршу ми готуємо класичні котлетки. Однак сьогодні пропонуємо поекспериментувати та приготувати незвичайні м’ясні гнізда у духовці під сиром.

Ця смачна і соковита страва за рецептом "1 хвилина" відрізняється від звичних нам биточків, хоч і готується досить просто і швидко зі звичайного фаршу. Звичайно, з начинкою можна експериментувати, незмінним залишається лише твердий сир. Такі апетитні гнізда можна готувати і до сімейної вечері, і до святкового столу.

Як приготувати м’ясні гнізда під сиром

Інгредієнти:

  • фарш свинячий – 600 г;
  • цибуля – 100 г;
  • білий хліб – 2 шматочки;
  • молоко – 50 мл;
  • часник – 1 великий зубчик;
  • твердий сир – 100 г;
  • куряче яйце – 1 шт.;
  • сметана – 50 г;
  • кріп – 10 г;
  • сіль, перець за смаком.

Спосіб приготування:

  1. З черствого білого хліба зрізаємо скоринки і замочуємо в молоці. Коли він розмокне, розминаємо до стану кашки і разом із молоком відправляємо у фарш.
  2. Чистимо цибулю та часник. Нарізаємо їх дрібними кубиками або трьома на велику тертку, додаємо у фарш. Все солимо, перчимо і ретельно вимішуємо фарш.
  3. Для приготування начинки натираємо сир на дрібній тертці. Дрібно нарізаємо кріп і разом із яйцем та сметаною відправляємо до сиру. Добре все перемішуємо.
  4. З фаршу формуємо кульки вагою близько 100 г і викладаємо їх у форму для випікання. У кожній кульці робимо невелике заглиблення та викладаємо начинку.
  5. Відправляємо м’ясні гнізда в розігріту духовку випікатися за температури 200 градусів 30-35 хвилин.

Подаємо м’ясні котлети з картопляним пюре. За таку вечерю близькі вас поцілують.

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