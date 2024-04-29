Фарш будете покупать только для этого блюда: гнездышки получаются в сто раз вкуснее котлет

Настолько вкусно, что будут просить еще и еще

Обычно из мясного фарша мы готовим классические котлетки. Однако сегодня предлагаем поэкспериментировать и приготовить необычные мясные гнезда в духовке под сыром.

Это вкусное и сочное блюдо по рецепту "1 хвилина" отличается от привычных нам биточков, хотя и готовится достаточно просто и быстро из обычного фарша. Конечно, с начинкой можно экспериментировать, неизменным остается только твердый сыр. Такие аппетитные гнезда можно готовить и к семейному ужину, и к праздничному столу.

Как приготовить мясные гнезда под сыром

Ингредиенты:

фарш свиной – 600 г;

лук – 100 г;

белый хлеб – 2 кусочка;

молоко – 50 мл;

чеснок – 1 большой зубчик;

твердый сыр – 100 г;

куриное яйцо – 1 шт.;

сметана – 50 г;

укроп – 10 г;

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

С черствого белого хлеба срезаем корочки и замачиваем его в молоке. Когда он размокнет, разминаем до состояния кашицы и вместе с молоком отправляем в фарш. Чистим лук и чеснок. Нарезаем их мелкими кубиками или трем на крупную терку, добавляем в фарш. Все солим, перчим и тщательно вымешиваем фарш. Для приготовления начинки сыр натираем на мелкой терке. Мелко нарезаем укроп и вместе с яйцом и сметаной отправляем к сыру. Хорошо все перемешиваем. Из фарша формируем шарики весом около 100 г и выкладываем их в форму для выпечки. В каждом шарике делаем небольшое углубление и выкладываем начинку. Отправляем мясные гнезда в разогретую духовку выпекаться при температуре 200 градусов 30-35 минут.

Подаем мясные котлеты с картофельным пюре. За такой ужин близкие вас расцелуют.