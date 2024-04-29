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Фарш будете покупать только для этого блюда: гнездышки получаются в сто раз вкуснее котлет

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Сочные мясные гнезда в духовке под сыром
Сочные мясные гнезда в духовке под сыром. Фото odnaminyta.com

Настолько вкусно, что будут просить еще и еще

Обычно из мясного фарша мы готовим классические котлетки. Однако сегодня предлагаем поэкспериментировать и приготовить необычные мясные гнезда в духовке под сыром.

Это вкусное и сочное блюдо по рецепту "1 хвилина" отличается от привычных нам биточков, хотя и готовится достаточно просто и быстро из обычного фарша. Конечно, с начинкой можно экспериментировать, неизменным остается только твердый сыр. Такие аппетитные гнезда можно готовить и к семейному ужину, и к праздничному столу.

Как приготовить мясные гнезда под сыром

Ингредиенты:

  • фарш свиной – 600 г;
  • лук – 100 г;
  • белый хлеб – 2 кусочка;
  • молоко – 50 мл;
  • чеснок – 1 большой зубчик;
  • твердый сыр – 100 г;
  • куриное яйцо – 1 шт.;
  • сметана – 50 г;
  • укроп – 10 г;
  • соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. С черствого белого хлеба срезаем корочки и замачиваем его в молоке. Когда он размокнет, разминаем до состояния кашицы и вместе с молоком отправляем в фарш.
  2. Чистим лук и чеснок. Нарезаем их мелкими кубиками или трем на крупную терку, добавляем в фарш. Все солим, перчим и тщательно вымешиваем фарш.
  3. Для приготовления начинки сыр натираем на мелкой терке. Мелко нарезаем укроп и вместе с яйцом и сметаной отправляем к сыру. Хорошо все перемешиваем.
  4. Из фарша формируем шарики весом около 100 г и выкладываем их в форму для выпечки. В каждом шарике делаем небольшое углубление и выкладываем начинку.
  5. Отправляем мясные гнезда в разогретую духовку выпекаться при температуре 200 градусов 30-35 минут.

Подаем мясные котлеты с картофельным пюре. За такой ужин близкие вас расцелуют.

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#Рецепт #Фарш #Готовим дома