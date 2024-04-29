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Вафельные коржи нужны не только для торта: с ними можно приготовить необычную паску

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Необычная паска с вафлями, творогом и изюмом
Необычная паска с вафлями, творогом и изюмом

За детьми не успеете — и они съедят такую пасочку моментально

Сколько бы разнообразных пасок мы не приготовили, находчивые кулинары придумывают новые рецепты. Например, для сегодняшней паски вам понадобятся вафли.

Вместе с Shubа мы приготовим паску с вафлями, творогом и изюмом. Готовится она настолько легко, что справится даже ребенок. Детей также можно привлекать и к украшению этой паски. Однако будьте готовы к тому, что сразу после приготовления дети съедят десерт.

Как приготовить паску с вафлями, творогом и изюмом

Ингредиенты на 4 порции:

  • вафельные коржи — 2 шт.;
  • творожная масса — 400 г;
  • сметана — 200 г;
  • изюм — 100 г;
  • желатин — 15 г;
  • яблочный сок (или любой сок на вкус) — 150 мл;
  • посыпка декоративная — 30 г.

Способ приготовления:

  1. Желатин заливаем соком и оставляем на час. Через указанное время перемешиваем и подогреваем на водяной бане до полного растворения.
  2. Смешиваем творог, сметану и желатиновую массу. С помощью миксера все тщательно взбиваем до однородного состояния. Добавляем промытый и обсушенный изюм и перемешиваем.
  3. Приготовленной творожной смесью смазываем вафельные коржи и ставим в холодильник на несколько часов до полного застывания массы.
  4. Перед подачей на стол украшаем кулинарной посыпкой.

Рекомендуем также попробовать изысканную творожную паску "Тирамису". Этот десерт с нежной кремовой текстурой понравится всем.

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