Вафельные коржи нужны не только для торта: с ними можно приготовить необычную паску
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
За детьми не успеете — и они съедят такую пасочку моментально
Сколько бы разнообразных пасок мы не приготовили, находчивые кулинары придумывают новые рецепты. Например, для сегодняшней паски вам понадобятся вафли.
Вместе с Shubа мы приготовим паску с вафлями, творогом и изюмом. Готовится она настолько легко, что справится даже ребенок. Детей также можно привлекать и к украшению этой паски. Однако будьте готовы к тому, что сразу после приготовления дети съедят десерт.
Как приготовить паску с вафлями, творогом и изюмом
Ингредиенты на 4 порции:
- вафельные коржи — 2 шт.;
- творожная масса — 400 г;
- сметана — 200 г;
- изюм — 100 г;
- желатин — 15 г;
- яблочный сок (или любой сок на вкус) — 150 мл;
- посыпка декоративная — 30 г.
Способ приготовления:
- Желатин заливаем соком и оставляем на час. Через указанное время перемешиваем и подогреваем на водяной бане до полного растворения.
- Смешиваем творог, сметану и желатиновую массу. С помощью миксера все тщательно взбиваем до однородного состояния. Добавляем промытый и обсушенный изюм и перемешиваем.
- Приготовленной творожной смесью смазываем вафельные коржи и ставим в холодильник на несколько часов до полного застывания массы.
- Перед подачей на стол украшаем кулинарной посыпкой.
Рекомендуем также попробовать изысканную творожную паску "Тирамису". Этот десерт с нежной кремовой текстурой понравится всем.