Вафельные коржи нужны не только для торта: с ними можно приготовить необычную паску

За детьми не успеете — и они съедят такую пасочку моментально

Сколько бы разнообразных пасок мы не приготовили, находчивые кулинары придумывают новые рецепты. Например, для сегодняшней паски вам понадобятся вафли.

Вместе с Shubа мы приготовим паску с вафлями, творогом и изюмом. Готовится она настолько легко, что справится даже ребенок. Детей также можно привлекать и к украшению этой паски. Однако будьте готовы к тому, что сразу после приготовления дети съедят десерт.

Как приготовить паску с вафлями, творогом и изюмом

Ингредиенты на 4 порции:

вафельные коржи — 2 шт.;

творожная масса — 400 г;

сметана — 200 г;

изюм — 100 г;

желатин — 15 г;

яблочный сок (или любой сок на вкус) — 150 мл;

посыпка декоративная — 30 г.

Способ приготовления:

Желатин заливаем соком и оставляем на час. Через указанное время перемешиваем и подогреваем на водяной бане до полного растворения. Смешиваем творог, сметану и желатиновую массу. С помощью миксера все тщательно взбиваем до однородного состояния. Добавляем промытый и обсушенный изюм и перемешиваем. Приготовленной творожной смесью смазываем вафельные коржи и ставим в холодильник на несколько часов до полного застывания массы. Перед подачей на стол украшаем кулинарной посыпкой.

Рекомендуем также попробовать изысканную творожную паску "Тирамису". Этот десерт с нежной кремовой текстурой понравится всем.