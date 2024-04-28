Неделю будет мягкой и пышной: простой рецепт, благодаря которому паска долго не зачерствеет

Будете наслаждаться выпечкой долгое время

Конечно, мы уже пробовали разнообразные рецепты пасок: и дрожжевые, и бездрожжевые, и творожные, и панеттоне. Но какой бы вариант выпечки вы бы не выбрали, хочется, чтобы она была свежей и пышной долгое время.

В этом случае вам пригодится рецепт от "Важно знать". Благодаря ему домашняя паска будет вкусной и мягкой до недели. В рецепте нет изысков или изюминок — он простой и бюджетный, однако паска получится потрясающей.

Как приготовить паску, которая долго сохраняет свежесть

Ингредиенты:

800 г муки;

250 мл молока;

120 г сахара;

150 г изюма;

100 г сливочного масла;

10 г сухих дрожжей;

3 куриных яйца;

0,5 ч. л. соли;

ваниль по вкусу.

Способ приготовления:

Смешиваем дрожжи с теплым молоком. Добавляем к ним 250 г просеянной муки. Все тщательно перемешиваем, накрываем и оставляем на 30 минут в теплом месте. До белого цвета взбиваем желтки с сахаром. В другой посудине взбей белки с солью до пены. В опару вливаем подготовленные желтки. Добавляем подогретое до мягкости сливочное масло и помешивая, вливаем белки. В опару также просеиваем муку, вымешивая с каждой порцией. Тесто должно получиться эластичным и нелипким. Оставляем на час, чтобы оно подошло. Через указанное время добавляем изюм, перемешиваем и оставляем еще на полчаса. Затем обминаем и раскладываем по формам таким образом, чтобы оно занимало треть в каждой. Накрываем и оставляем, чтобы тесто взошло. Формы отправляем в разогретую до 100 градусов духовку. Через 15 минут поднимаем температуру до 180 градусов и выпекаем до готовности.

После выпекания дай паске 10–15 минут остыть в формах на столе. Украшаем домашней глазурью.