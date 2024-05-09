Надійний спосіб позбутися харчової молі: дорогі засоби не знадобляться

Позбутися шкідника не дуже складно

Харчова міль — один із найнеприємніших домашніх шкідників. Дрібна комаха найчастіше заводиться у борошні, крупах, цукрі. Міль не лише поїдає продукти, а й забруднює їх. Вживати в їжу заражені продукти не можна. Тому необхідно якнайшвидше позбутися харчової молі, пише The conversation.

Як і платтяну, харчову міль можна вигнати з дому натуральними засобами.

Як позбутися харчової молі

Про появу харчової молі зазвичай стає відомо, коли дорослі метелики злітаються з комори. Якщо це сталося, насамперед необхідно перевірити такі продукти:

борошно;

цукор;

макаронні вироби, рис, вівсянка, насіння чи бобові;

чай;

спеції – включаючи сіль, перець чи перець чилі;

горіхи та сухофрукти;

печиво та шоколад;

сухий корм для тварин.

Якщо ви виявите в запасах павутиння або навіть маленьких білих личинок, значить вони заражені харчовою міллю.

Насамперед важливо викинути всі заражені продукти й відразу винести сміття на вулицю, щоб шкідники звідти знов не поширилися по кухні. Ретельно промийте кухонні шафи сумішшю оцту з водою. Потім просушіть полиці та продуйте гарячим феном – це знешкодить залишки відкладених яєць. Пересипте продукти, що залишилися, в герметичні скляні, керамічні або пластикові контейнери. Це допомагає запобігти повторному зараженню харчовою міллю.

Позбутися харчової молі допоможуть і такі натуральні домашні засоби:

Ефірні олії лимона, кедра, лаванди, гвоздики, м’яти, пачулі відлякуватимуть шкідників.

Харчова сода та борошно. Змішайте соду та борошно у пропорції 4:1 у мисці та помістіть її у шафу. Личинки харчової молі не зможуть вижити після цієї суміші.

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