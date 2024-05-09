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За "Ідеалом" вишикується черга: ніхто не здогадається, що цей салат із залишками крашанок

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
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Автор
М’ясний салат із яйцями “Ідеал” Новина оновлена 09 травня 2024, 22:19
М’ясний салат із яйцями “Ідеал”. Фото popoisty.com

Швидко, бюджетно та красиво

Після пасхальних свят залишилися різні крашанки ? Безумовно, найпростіший варіант використовувати їх – це приготувати салат.

Сьогодні "Попоїсти" пропонує приготувати м’ясний салат із яйцями під назвою "Ідеал". Варто раз спробувати — і ви переконаєтесь у правильності назви. Річ у тому, що він готується дуже просто, а результат сподобається і дорослим, і дітям. Салат виходить не тільки смачним та ситним, а й корисним.

Як приготувати м'ясний салат з яйцями "Ідеал"

Інгредієнти:

  • куряче філе — 1 шт.;
  • яйце куряче варене — 4 шт.;
  • огірок — 1 шт.;
  • сир голландський — 100 г;
  • цибуля зелена (перо) — 1 пучок;
  • майонез, сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе ретельно миємо, відправляємо в каструлю, заливаємо водою, солимо і варимо до готовності. Даємо охолонути та нарізаємо маленькими кубиками.
  2. Курячі яйця чистимо і також нарізаємо невеликими кубиками. Так само подрібнюємо й огірок.
  3. Твердий сир натираємо на великій тертці. Зелену цибулю нарізаємо невеликими шматочками.
  4. Підготовлені інгредієнти відправляємо до салатника. Солимо, заправляємо майонезом і ретельно перемішуємо.

З крашанок також можна приготувати буряковий салат із яйцем. За таку страву близькі вас поцілують.

Теги:
#Рецепт #Салат #Яйця #Готуємо вдома