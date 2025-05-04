Коли краще садити гладіолуси у травні і як це правильно робити: місячний календар

Ми підкажемо, що робити, щоб гладіолуси не падали

Це дуже красиві та елегантні квіти, які радують око своїми яскравими великими суцвіттями. Декілька маленьких хитрощів вирощування — і вони цвістимуть усе літо і навіть довше. Але для початку розглянемо, коли садити гладіолуси у відкритий ґрунт і як це краще зробити.

Коли висаджувати гладіолуси у відкритий ґрунт в Україні — місячний календар

Оптимальний час для посадки цибулин гладіолусів у відкритий ґрунт у наших широтах — це коли загроза заморозків мінімальна і ґрунт прогрівся до +10°C і вище. Зазвичай це кінець квітня — початок травня, ну а 2024 року погода порадувала українців і більш раннім теплом. Тому зараз – саме час.

Щоб садити гладіолуси за місячним календарем:

початок місяця — несприятливий період;

вдалі дні — 11-13 травня, 16-22 травня включно ;

; невдалі дні — 23-25, 28-29 травня.

Є дні, коли місяць нейтрально позначиться на посадках квітів. Це 9-10, 14-15, 26-27 та 30-31 травня.

Як правильно висаджувати цибулини гладіолусів — головні моменти

Є кілька нюансів, на які слід звернути увагу:

вибір місця;

підготовка ґрунту;

глибина посадки;

догляд після посадки.

Виберіть сонячне місце для посадки гладіолусів, де рослини отримають достатньо світла для гарного росту та цвітіння. Переконайтеся, що грунт добре дренований, щоб уникнути застою води.

Перед посадкою розпушіть ґрунт і додайте компост або перегній для покращення його родючості. Це допоможе цибулинам гладіолусів отримати необхідні поживні речовини для розвитку.

Висаджуйте цибулини гладіолусів так:

на глибину приблизно в 10-15 см з урахуванням того, що великі цибулини слід садити глибше, а дрібні — трохи поверхнево;

з урахуванням того, що великі цибулини слід садити глибше, а дрібні — трохи поверхнево; відстань між цибулинами теж має бути близько 10-15 см ;

; після посадки рясно полийте гладіолуси та переконайтеся, що ґрунт залишається вологим.

Також ми спробували знайти відповідь на питання, що робити, щоб гладіолуси не падали. Садівники рекомендують підгодовувати квіти для міцних стебел і регулярно видаляти бур’яни. Також бажано забезпечити підрослим рослинам підтримку, підв’язавши їх до спеціальних опор. Їх можна придбати в садових відділах великих магазинів або зробити самостійно.

Наприкінці сезону гладіолуси слід підготувати до зими, викопавши цибулини. Зберігати їх потрібно в прохолодному та сухому місці до наступного сезону. Ви можете розсортувати цибулини по сітках та підвісити до балок під стелею для гарної вентиляції.

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