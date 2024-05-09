Розташуйте роутер у цьому місці — і більше жодних проблем не буде з інтернетом

Ви можете покращити якість свого Wi-Fi з’єднання самостійно

Щодня ми користуємося інтернетом, чи то в роботі, чи вдома, адже Wi-Fi вже став незамінною частиною нашого побуту. Тим не менш, іноді виникають проблеми зі з’єднанням, а це викликає невдоволення практично всіх користувачів.

Така поведінка інтернету може мати різні причини, але важливо розуміти, що це можна виправити. Про це пише santeplusmag.

Як покращити з’єднання Wi-Fi

Для підвищення якості вашого інтернет-з’єднання приділіть увагу декільком аспектам, включаючи розташування вашого роутера. Ці поради особливо актуальні для сучасних роутерів з підтримкою 5 ГГц та вищою швидкістю передачі даних.

Оптимально розташувавши роутер, можна підвищити швидкість Wi-Fi. Рекомендується наступне:

Розташуйте роутер або модем на піднятому місці.

Приберіть роутер від інших електронних пристроїв, які можуть заважати сигналу. Наблизьте його до користувачів Інтернету.

Помістіть його далеко від стін та інших перешкод, які можуть перешкодити сигналу.

Раніше ми писали про хитрощі для якісної роботи роутера. Для збільшення швидкості Wi-Fi зверніть увагу на три нюанси.