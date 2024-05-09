Ніколи не зрізайте листя нарцисів після цвітіння: краще заплетіть їх у коси

Дізнайтеся, як доглядати нарциси після того, як вони відцвітуть

Нарциси – ніжні та красиві весняні квіти, які здатні прикрасити собою будь-яку клумбу. Їх легко вирощувати, але особливу увагу необхідно приділити догляду за цибулинами.

Після цвітіння нарциси запасають у цибулинах поживні речовини, щоб у наступному році знову прорости на повну силу та дати гарні бутони. Відцвілі суцвіття та стебла слід видалити відразу. А ось із листям необхідно провернути один трюк. Про нього пишуть у блозі Instagram dorfkind_mit_herz.

Як правильно доглядати нарцис після цвітіння

Після того як зів’ялі квіти нарцисів будуть зрізані, листя, що залишилося, необхідно заплести в косу. Завдяки цьому нехитрому трюку цибулини квітки ще довго отримуватимуть сонячне тепло та поживні речовини з листя. Якщо видалити листя зарано, цибулини будуть чахнути, що призведе до зменшення кількості квіток наступного року.

Розпрощатися з листям можна буде, коли воно пожовкне і повністю висохне. На це може піти до шести тижнів.

Рясно поливайте нарциси, поки рослина цвіте, але тримайте ґрунт щодо сухого, коли рослини влітку перебувають у стані спокою.

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