Обприскайте цим огірки, щоб було море овочів: рецепт часникового настою

Проблема з пожовтінням листя зникне

Вирощування огірків — це процес, що вимагає особливої уваги та правильного догляду, включаючи правильне живлення та удобрювання. Одна з найпоширеніших проблем, з якою можуть зіткнутися дачники, — це пожовтіння листя.

Якщо обробляти огірки спеціальним розчином, то листя не жовтітиме. Про це пише zemliak.

Розв'язати проблему пожовтіння листя в огірків можна за допомогою натуральних продуктів, не вдаючись до хімічних засобів з магазину та не витрачаючи зайвих грошей.

Для розв'язання проблеми жовтого листя в огірків можна, в якості добрива, приготувати часниковий настій. Для цього слід подрібнити кілька зубчиків часнику, залити теплою водою (1 літра достатньо) та залишити на добу. Після цього рідину слід процідити, розбавити у відрі водою і додати трохи господарського мила, яке також може використовуватися для боротьби зі шкідниками. Проведіть декілька обприскувань огіркових грядок цим розчином, і листя відновить свій здоровий зелений колір, що надалі призведе до рясного врожаю.

Раніше ми писали, чим підгодувати огірки, щоб вони виросли хрусткими. Приготування такого підживлення в домашніх умовах дуже легке.