Съедят быстрее основного блюда: рецепт запечного картофеля от Эктора Хименеса-Браво
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Такое блюдо понравится детям и взрослым
Вариантов приготовления картофеля существует множество. Его добавляют в супы, делают из него пюре, тушат, жарят и запекают.
Сегодня же мы предлагаем приготовить картофель по рецепту известного повара колумбийского происхождения Эктора Хименеса-Браво. Им он поделился на своей Instagram-странице "hectorjimenezbravo".
Как приготовить хрустящую картошку
Ингредиенты:
- картофель;
- сыр пармезан;
Для соуса:
- сметана;
- укроп;
- соль;
- перец;
Способ приготовления:
- Картошку помыть, отварить и разрезать пополам.
- Противень застелить пергаментом, на него положить тертый сыр.
- Сверху выложить половинки картофеля и запечь в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 10 минут.
- Для соуса смешать сметану, мелко нарезанный укроп, соль и перец.
А если вы любите картошку, обратите внимание на правила отваривания корнеплода. Если знать секреты, картофель будет гораздо вкуснее.