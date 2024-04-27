Съедят быстрее основного блюда: рецепт запечного картофеля от Эктора Хименеса-Браво

Такое блюдо понравится детям и взрослым

Вариантов приготовления картофеля существует множество. Его добавляют в супы, делают из него пюре, тушат, жарят и запекают.

Сегодня же мы предлагаем приготовить картофель по рецепту известного повара колумбийского происхождения Эктора Хименеса-Браво. Им он поделился на своей Instagram-странице "hectorjimenezbravo".

Как приготовить хрустящую картошку

Ингредиенты:

картофель;

сыр пармезан;

Для соуса:

сметана;

укроп;

соль;

перец;

Способ приготовления:

Картошку помыть, отварить и разрезать пополам. Противень застелить пергаментом, на него положить тертый сыр. Сверху выложить половинки картофеля и запечь в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 10 минут. Для соуса смешать сметану, мелко нарезанный укроп, соль и перец.

А если вы любите картошку, обратите внимание на правила отваривания корнеплода. Если знать секреты, картофель будет гораздо вкуснее.