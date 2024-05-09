Коли відзначається День матері у 2024 році: дата, історія та традиції свята

Стала відома дата, коли цього року відзначається День матері

День матері відзначається в Україні щороку у травні та має плаваючу дату. Відповідно до Указу Президента України від 1999 року це свято відзначається щороку у другу неділю травня. У 2024 році День матері припадає на 12 травня.

Цього дня прийнято, що діти — неважливо маленькі чи дорослі — вітають своїх мам, дарують їм квіти та подарунки, кажуть слова любові та подяки. Не забудьте в цей день подзвонити мамам, чи привітати їх особисто при зустрічі.

День матері – історія свята

Своїм корінням історія свята Дня матері сягає 1908 року. У той час американка Анна Джервіс із Філадельфії звернулася до місцевої влади з пропозицією вшановувати матерів. Жінка просила встановити свято Дня матері на державному рівні. Для Анни це було важливо, адже вона сама передчасно втратила свою маму і хотіла, щоб було свято, коли всі вшановуватимуть своїх матерів.

Через два роки, 1910 року, штат Вірджинія офіційно визнав День матері святом. Після цього ідея відзначати таке свято розповсюдилась і в інших країнах світу. В Україні це свято встановили у 1999 році Указом Президента України.

День матері в Україні — коли відзначається

В Україні День матері відзначається у другу неділю травня. Оскільки дата плаваюча, то цього року свято відзначається у неділю, 12 травня. Цього дня ви можете привітати своїх найближчих та улюблених мам, подякувати їм за турботу, подарувати подарунок, квіти або просто поговорити до душах. День матері – гарна можливість ще більше зблизитися зі своїми мамами та нагадати їм, як ви їх любите.

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