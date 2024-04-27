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Вийде навіть у новачків: як приготувати пухку паску на сухих дріжджах

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Одне з головних частувань великоднього столу
Одне з головних частувань великоднього столу. Фото 1000.menu

Випічка виходить ніжною, з пишним, пористим м'якушем

Уже зовсім скоро українці святкуватимуть велике церковне свято — Воскресіння Ісуса Христа. Тож, господині ймовірно уже зберегли чимало рецептів страв, які можна приготувати до святкового столу.

Серед них може бути салат "Спокуса", запечене м'ясо і звісно ж традиційна великодня випічка — паска. Рецептом пухкої паски сьогодні ми й хочемо з вами поділитися. А опублікували його на Instagram-сторінці "nyamka_boom".

Як спекти смачну паску

Інгредієнти:

  • борошно – 250 г;
  • цукор – 100 г;
  • сухі дріжджі – 8 г;
  • сіль – 3 г;
  • яйця – 3 шт.;
  • масло 82% – 150 г (холодне);
  • родзинки – 100 г (за бажанням);

Спосіб приготування:

  1. Змішати всі сухі інгредієнти.
  2. Додати збиті яйця, замішати тісто.
  3. Масло нарізати на не великі шматочки (по 10-15 г).
  4. Додати по одному до тіста та ретельно вимішати кожен шматочок.
  5. Залишити тісто піднятись на 2-3 години, накривши рушником.
  6. Родзинки залити окропом мінімум на 15 хвилин, просушити.
  7. Коли тісто піднялося – домішати родзинки, залишити тісто в холодильнику на ніч.
  8. Вранці з холодного тіста сформувати пасочки, викласти в форми.
  9. Змастити яйцем та залишити в теплому місці для повного підняття.
  10. Коли тісто повністю підійметься, поставити в розігріту до 180 градусів духовку, на 10 хвилин з паром.
  11. Забрати пар, змастити повторно яйцем, прикрити фольгою та випікати ще приблизно 30 хвилин (готовність перевірити зубочисткою/шпажкою).

Раніше ми публікували вдалий рецепт глазурі на паску. Глазур на основі цукру та желатину гарно застигає, не тече, і потім не кришиться.

Теги:
#Дріжджі #Паска #Готуємо вдома