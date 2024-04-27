Вийде навіть у новачків: як приготувати пухку паску на сухих дріжджах

Випічка виходить ніжною, з пишним, пористим м'якушем

Уже зовсім скоро українці святкуватимуть велике церковне свято — Воскресіння Ісуса Христа. Тож, господині ймовірно уже зберегли чимало рецептів страв, які можна приготувати до святкового столу.

Серед них може бути салат "Спокуса", запечене м'ясо і звісно ж традиційна великодня випічка — паска. Рецептом пухкої паски сьогодні ми й хочемо з вами поділитися. А опублікували його на Instagram-сторінці "nyamka_boom".

Як спекти смачну паску

Інгредієнти:

борошно – 250 г;

цукор – 100 г;

сухі дріжджі – 8 г;

сіль – 3 г;

яйця – 3 шт.;

масло 82% – 150 г (холодне);

родзинки – 100 г (за бажанням);

Спосіб приготування:

Змішати всі сухі інгредієнти. Додати збиті яйця, замішати тісто. Масло нарізати на не великі шматочки (по 10-15 г). Додати по одному до тіста та ретельно вимішати кожен шматочок. Залишити тісто піднятись на 2-3 години, накривши рушником. Родзинки залити окропом мінімум на 15 хвилин, просушити. Коли тісто піднялося – домішати родзинки, залишити тісто в холодильнику на ніч. Вранці з холодного тіста сформувати пасочки, викласти в форми. Змастити яйцем та залишити в теплому місці для повного підняття. Коли тісто повністю підійметься, поставити в розігріту до 180 градусів духовку, на 10 хвилин з паром. Забрати пар, змастити повторно яйцем, прикрити фольгою та випікати ще приблизно 30 хвилин (готовність перевірити зубочисткою/шпажкою).

Раніше ми публікували вдалий рецепт глазурі на паску. Глазур на основі цукру та желатину гарно застигає, не тече, і потім не кришиться.