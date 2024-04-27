Вийде навіть у новачків: як приготувати пухку паску на сухих дріжджах
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Випічка виходить ніжною, з пишним, пористим м'якушем
Уже зовсім скоро українці святкуватимуть велике церковне свято — Воскресіння Ісуса Христа. Тож, господині ймовірно уже зберегли чимало рецептів страв, які можна приготувати до святкового столу.
Серед них може бути салат "Спокуса", запечене м'ясо і звісно ж традиційна великодня випічка — паска. Рецептом пухкої паски сьогодні ми й хочемо з вами поділитися. А опублікували його на Instagram-сторінці "nyamka_boom".
Як спекти смачну паску
Інгредієнти:
- борошно – 250 г;
- цукор – 100 г;
- сухі дріжджі – 8 г;
- сіль – 3 г;
- яйця – 3 шт.;
- масло 82% – 150 г (холодне);
- родзинки – 100 г (за бажанням);
Спосіб приготування:
- Змішати всі сухі інгредієнти.
- Додати збиті яйця, замішати тісто.
- Масло нарізати на не великі шматочки (по 10-15 г).
- Додати по одному до тіста та ретельно вимішати кожен шматочок.
- Залишити тісто піднятись на 2-3 години, накривши рушником.
- Родзинки залити окропом мінімум на 15 хвилин, просушити.
- Коли тісто піднялося – домішати родзинки, залишити тісто в холодильнику на ніч.
- Вранці з холодного тіста сформувати пасочки, викласти в форми.
- Змастити яйцем та залишити в теплому місці для повного підняття.
- Коли тісто повністю підійметься, поставити в розігріту до 180 градусів духовку, на 10 хвилин з паром.
- Забрати пар, змастити повторно яйцем, прикрити фольгою та випікати ще приблизно 30 хвилин (готовність перевірити зубочисткою/шпажкою).
Раніше ми публікували вдалий рецепт глазурі на паску. Глазур на основі цукру та желатину гарно застигає, не тече, і потім не кришиться.