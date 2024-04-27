Выйдет даже у новичков: как приготовить пышный кулич на сухих дрожжах

Выпечка получается нежной, с пышным, пористым мякишем

Уже совсем скоро украинцы будут праздновать большой церковный праздник – Воскресение Иисуса Христа. Так что хозяйки вероятно уже сохранили немало рецептов блюд, которые можно приготовить к праздничному столу.

Среди них может быть салат "Искушение", запеченное мясо и конечно же традиционная пасхальная выпечка — кулич. Рецептом пышного кулича сегодня мы и хотим с вами поделиться. А опубликовали его на Instagram-странице "nyamka_boom".

Как испечь вкусный кулич

Ингредиенты:

мука – 250 г;

сахар – 100 г;

сухие дрожжи – 8 г;

соль – 3 г;

яйца – 3 шт.;

масло 82% – 150 г (холодное);

изюм – 100 г (по желанию);

Способ приготовления:

Смешать все сухие ингредиенты. Добавить взбитые яйца, замесить тесто. Масло нарезать на небольшие кусочки (по 10–15 г). Добавить по одному в тесто и тщательно перемешать каждый кусочек. Оставить тесто подняться на 2-3 часа, накрыв полотенцем. Изюм залить кипятком минимум на 15 минут, просушить. Когда тесто поднялось – примешать изюм, оставить тесто в холодильнике на ночь. Утром из холодного теста сформировать куличики, выложить в формы. Смазать яйцом и оставить в теплом месте для полного поднятия. Когда тесто полностью поднимется, поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут с паром. Забрать пар, смазать яйцом повторно, прикрыть фольгой и выпекать еще примерно 30 минут (готовность проверить зубочисткой/шпажкой).

Раньше мы публиковали удачный рецепт глазури на кулич. Глазурь на основе сахара и желатина хорошо застывает, не течет, а потом не крошится.