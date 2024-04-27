Выйдет даже у новичков: как приготовить пышный кулич на сухих дрожжах
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Выпечка получается нежной, с пышным, пористым мякишем
Уже совсем скоро украинцы будут праздновать большой церковный праздник – Воскресение Иисуса Христа. Так что хозяйки вероятно уже сохранили немало рецептов блюд, которые можно приготовить к праздничному столу.
Среди них может быть салат "Искушение", запеченное мясо и конечно же традиционная пасхальная выпечка — кулич. Рецептом пышного кулича сегодня мы и хотим с вами поделиться. А опубликовали его на Instagram-странице "nyamka_boom".
Как испечь вкусный кулич
Ингредиенты:
- мука – 250 г;
- сахар – 100 г;
- сухие дрожжи – 8 г;
- соль – 3 г;
- яйца – 3 шт.;
- масло 82% – 150 г (холодное);
- изюм – 100 г (по желанию);
Способ приготовления:
- Смешать все сухие ингредиенты.
- Добавить взбитые яйца, замесить тесто.
- Масло нарезать на небольшие кусочки (по 10–15 г).
- Добавить по одному в тесто и тщательно перемешать каждый кусочек.
- Оставить тесто подняться на 2-3 часа, накрыв полотенцем.
- Изюм залить кипятком минимум на 15 минут, просушить.
- Когда тесто поднялось – примешать изюм, оставить тесто в холодильнике на ночь.
- Утром из холодного теста сформировать куличики, выложить в формы.
- Смазать яйцом и оставить в теплом месте для полного поднятия.
- Когда тесто полностью поднимется, поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут с паром.
- Забрать пар, смазать яйцом повторно, прикрыть фольгой и выпекать еще примерно 30 минут (готовность проверить зубочисткой/шпажкой).
Раньше мы публиковали удачный рецепт глазури на кулич. Глазурь на основе сахара и желатина хорошо застывает, не течет, а потом не крошится.