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Выйдет даже у новичков: как приготовить пышный кулич на сухих дрожжах

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Одно из главных угощений пасхального стола
Одно из главных угощений пасхального стола. Фото 1000.menu

Выпечка получается нежной, с пышным, пористым мякишем

Уже совсем скоро украинцы будут праздновать большой церковный праздник – Воскресение Иисуса Христа. Так что хозяйки вероятно уже сохранили немало рецептов блюд, которые можно приготовить к праздничному столу.

Среди них может быть салат "Искушение", запеченное мясо и конечно же традиционная пасхальная выпечка — кулич. Рецептом пышного кулича сегодня мы и хотим с вами поделиться. А опубликовали его на Instagram-странице "nyamka_boom".

Как испечь вкусный кулич

Ингредиенты:

  • мука – 250 г;
  • сахар – 100 г;
  • сухие дрожжи – 8 г;
  • соль – 3 г;
  • яйца – 3 шт.;
  • масло 82% – 150 г (холодное);
  • изюм – 100 г (по желанию);

Способ приготовления:

  1. Смешать все сухие ингредиенты.
  2. Добавить взбитые яйца, замесить тесто.
  3. Масло нарезать на небольшие кусочки (по 10–15 г).
  4. Добавить по одному в тесто и тщательно перемешать каждый кусочек.
  5. Оставить тесто подняться на 2-3 часа, накрыв полотенцем.
  6. Изюм залить кипятком минимум на 15 минут, просушить.
  7. Когда тесто поднялось – примешать изюм, оставить тесто в холодильнике на ночь.
  8. Утром из холодного теста сформировать куличики, выложить в формы.
  9. Смазать яйцом и оставить в теплом месте для полного поднятия.
  10. Когда тесто полностью поднимется, поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут с паром.
  11. Забрать пар, смазать яйцом повторно, прикрыть фольгой и выпекать еще примерно 30 минут (готовность проверить зубочисткой/шпажкой).

Раньше мы публиковали удачный рецепт глазури на кулич. Глазурь на основе сахара и желатина хорошо застывает, не течет, а потом не крошится.

Теги:
#Дрожжи #Паска #Готовим дома