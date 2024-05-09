Чому не можна саджати бузок поруч з будинком: сварки не покинуть вас

Хоча ця квітка гарно цвіте

При вирощуванні бузку поруч з будинком треба обдумати всі аспекти та вибрати місце з належним розумінням ризиків і переваг, адже він має сильну кореневу систему та великі гілки.

Окрім цих проблем, бузок також може принести певні негаразди в сім'ю. Про них розповіло видання НовиниLive.

З боку забобонів вважається, що ця рослина поглинає погану енергію і навіть може стати причиною сімейних конфліктів.

Однак якщо дивитись з точки природи, то це дерево краще не садити біля свого будинку, через сильне коріння. Така коренева система може привести до руйнування фундаменту дому. Крім того, бузок може вирости дуже великим, а значить, загороджувати вхід в будинок або перешкоджати проникненню сонячного світла.

Крім того, не варто садити бузок біля свого будинку, через свій аромат, що приваблює багатьох комах, особливо бджіл.

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